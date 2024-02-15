Минсельхоз выделил 35 млрд тенге на льготное кредитование посевной

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Доха. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Катар встретился с представителями бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба Акорды.





Глава государства принял владельцев катарского холдинга Power International Holding Муатаза Аль-Хаята и Рамеза Аль-Хаята. Собеседники обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах экономики. Муатаз Аль-Хаят и Рамез Аль-Хаят проинформировали президента о планах по строительству газоперерабатывающих заводов на Кашагане и электростанции на основе технологии парогазовых установок в Кызылординской области, а также о намерении принять участие в строительстве новой компрессорной станции, газопроводов Бейнеу - Бозой - Шымкент и Актобе - Костанай.





Во время беседы с председателем совета директоров Al Faisal Holding, председателем Ассоциации катарских бизнесменов, координатором делового сотрудничества с Казахстаном Фейсалом бен Касимом Аль Тани были обсуждены вопросы укрепления двусторонних экономических и инвестиционных контактов. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в строительном секторе, туризме и гостиничном бизнесе, а также реализации совместных проектов в сфере образования. Холдингу Al Faisal предложено изучить перспективы строительства знакового здания в Астане, которое станет символом дружеских отношений между Казахстаном и Катаром.





В ходе встречи с руководителем одного из крупнейших суверенных фондов мира Мансуром Ибрагимом Аль-Махмудом были рассмотрены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов и взаимодействия в финансовой сфере. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество между Qatar Investment Authority и фондом "Самрук-Казына" может стать основной движущей силой экономического партнерства между двумя странами.