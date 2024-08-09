Минтранс привлек к ответственности три авиакомпании и четырех пилотов

Фото: pixabay.com

Рассказать друзьям

Семей. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее приглашенные на обсуждение планов по строительству атомной электростанции в Казахстане эксперты подчеркнули, что рассматриваемые для строительства АЭС технологии являются безопасными, поскольку планируется использование реакторов поколений III и III+, - В Семее приглашенные на обсуждение планов по строительству атомной электростанции в Казахстане эксперты подчеркнули, что рассматриваемые для строительства АЭС технологии являются безопасными, поскольку планируется использование реакторов поколений III и III+, сообщает Министерство энергетики РК.





Этот тип реакторов отвечает всем требованиям безопасности и имеет улучшенные экологические показатели. Это значит, что у АЭС отсутствует радиационный фон, а выбросы СО 2 в атмосферу минимальны", - пояснили в министерстве.





Спикеры в ходе выступлений представили планы и перспективы развития атомной энергетики в Казахстане, а также вопросы безопасности, экологичности и экономической эффективности строительства АЭС.





Также представители общественности и жители области поделись своим мнением о строительстве АЭС и обсудили со спикерами вопросы ее влияния на окружающую среду.





Отмечается, что основным вопросом, который возник у общественности, был, в частности, вопрос финансирования возможного строительства АЭС. Кроме того, жители области интересовались процессом утилизации отработанной воды с АЭС, захоронения отходов, наличием специалистов необходимой компетенции для обслуживания атомной электростанции.





Эксперты дали подробные ответы на указанные вопросы. В частности, по вопросу стоимости строительства было отмечено, что немалые расходы на возведение АЭС компенсируются низкой стоимостью ее эксплуатации в сочетании с большим сроком службы объекта. Специалисты также детально пояснили алгоритм использования воды для охлаждения реакторов АЭС. По словам экспертов, потребность огромного количества воды для этого - очередной миф.





После полученных разъяснений свое мнение относительно развития мирной атомной энергетики в стране высказали представители общественности Семея.



