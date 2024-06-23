В Актюбинской области погиб пилот дельтаплана

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Актобе. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Мугалжарском районе Актюбинской области, вблизи села Жарык, при выполнении производственных работ произошло крушение дельтаплана. Пилот дельтаплана погиб. Дельтаплан находился в эксплуатации ТОО "САМГАУ АГРО", сообщает КГА.





По этому инциденту Министерством транспорта РК создается комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия.





Также в комитете сообщили, что 21 июня около села Мадениет Жалагашского района Кызылординской области во время выполнения облета воздушное судно Ан-2 совершило жесткую посадку. Воздушное судно принадлежит также ТОО "САМГАУ АГРО". На борту находились члены экипажа в составе двух человек. Пострадавших нет. Авиационное событие классифицируется как авиационное происшествие и подлежит расследованию уполномоченным органом.