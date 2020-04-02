Минтруда: Для получения соцпособия в связи с потерей дохода запустят специальный сайт

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Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане для получения соцпособия в сумме 42,5 тыс. тенге запустят специальный сайт, передает Kazakhstan Today.

Мы специально для выплаты этих 42,5 тыс. тенге запускаем сайт. На этом сайте граждане будут подавать свои заявки для получения социальной выплаты, заполнять свои данные. Свои подписи они будут ставить не посредством ЭЦП, а через SMS-пароль, который придет на их сотовый номер. У кого нет компьютера или ноутбука, запустят Telegram-бот", - сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

Запуск сайта планируется завтра, пишет Телеграм-канал coronavirus2020.kz.

Социальная выплата из ГФСС в связи с потерей дохода в период ЧП, размер которой составляет 42,5 тыс. тенге в месяц, назначается следующим категориям граждан:

- работникам субъектов среднего, малого и микробизнеса;

- индивидуальным предпринимателям;

- лицам, занимающимся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор);

- плательщикам единого совокупного платежа;

- лицам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ, за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы;

- работники субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин.

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