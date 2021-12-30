Минюст планирует ввести видеофиксацию работы частных судоисполнителей

НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил о планах ведомства обязать частных судебных исполнителей фиксировать работу с должниками на видео, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Предполагается видеофиксация взаимодействия судоисполнителей и должников. Если всё это будет фиксироваться на видео, то впоследствии не будет проблем с проверкой действий судебных исполнителей. Основные моменты будут более прозрачными. Любые другие действия также необходимо оцифровывать", - сказал Марат Бекетаев.
По мнению министра, после ввода обязательной видеофиксации дисциплинарная комиссия не сможет проявлять лояльность к судоисполнителю. Нарушителей будут лишаться лицензий.
Если мы введём видеофиксацию, то без видеофиксации действия судебного исполнителя будут неправомерны. Такое условие мы будем ставить, когда разработаем функционал", - рассказал Марат Бекетаев.
Ранее министр рассказал, в чем смысл затяжной судебной тяжбы со Стати.
Также по слова главы Минюста, в Казахстане в целях сокращения сроков назначения и получения результата экспертиз создана информационная система Е-Saraptama.