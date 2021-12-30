Бекетаев о деле Стати: смысл не в том, чтобы взыскать максимальные суммы

НУР-СЛУТАН. 29 ДЕКАБРЯ - В чём смысл затяжной судебной тяжбы со Стати на брифинге в СЦК рассказал министр юстиции Марат Бекетаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам Марата Бекетаевв, смысл не в том, чтобы взыскать максимальные суммы. Также министр заявил, что не только Казахстан сейчас предъявляет претензии Стати.
В перспективе полную сумму взыскать, скорее всего, не получится. Важнее доказать, что Казахстан обладает необходимыми ресурсами сопротивляться, выявлять таких мошенников… И когда этот сигнал в целом на международном инвестиционном рынке основные игроки получат, они поймут, Казахстан развивается, правовая система Казахстана развивается, соответственно, инвестировать в Казахстан можно и где-то даже нужно. Также это будет сигнал всем преступникам и мошенникам. Путь знают, что им в Казахстане делать нечего", - сообщил министр.
Также Марат Бекетаев высказался об ущербе, нанесенном судебными тяжбами и деятельности самого Стати.
Этот ущерб можно рассчитывать по-разному, если говорить о прямых расходах на юристов - это первый блок, который можно рассчитать. Второе: это можно рассчитать репутационные издержки. Третье: это уже Национальный банк может предъявить претензии о потере упущенной выгоды в то время, когда средства были размещены на специальном исковом счёте, то есть заморожены они были. И в это время они так активно не работали, как могли бы работать. Вот эту разницу нужно высчитывать по определённой формуле. В принципе, тоже можно предъявить", - сказал министр юстиции Марат Бекетаев.
Ранее сообщалось, что Бекетаев рассказал о цифровизация судебной экспертизы.