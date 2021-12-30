Бекетаев рассказал о цифровизация судебной экспертизы

Фото: Карагандинский областной суд

НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Нового судью Верховного суда Республики Казахстан избрал сенат Парламента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня в ходе заседания сената депутаты палаты во внеконкурсном порядке избрали на должность судьи Верховного суда Нурсерика Шарипова по представлению президента РК Касым-Жомарта Токаева от 27 декабря 2021 года и в соответствии Конституцией РК и Конституционным законом РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".

Депутаты сената проголосовали за соответствующее постановление.

Нурсерик Шарипов родился в 1965 году. Имеет высшее юридическое и экономическое образование. Судейскую деятельность начинал судьей районного суда в Алматы, возглавлял два районных суда в Алматы и Мангистауской области, а также Апелляционную судебную коллегию Мангистауского областного суда. Кроме того, возглавлял Южно-Казахстанский областной суд, руководил аппаратом Верховного суда. С 2018 года был председателем Карагандинского областного суда. Судейский стаж составляет более 25 лет.

Как отметил спикер сената Маулен Ашимбаев, в соответствии с Конституцией принятие присяги судьей Верховного суда относится к исключительному ведению сената, и гражданин, впервые избранный на должность судьи Верховного суда, должен принести присягу. После чего Шарипов торжественно поклялся честно и добросовестно исполнять свои обязанности.

Кроме того, в ходе заседания палаты досрочно прекращены полномочия депутата сената Нурлана Кылышбаева. Сенаторы проголосовали за соответствующее постановление.

Нурлан Наурызович обратился с заявлением о прекращении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу. Центральная избирательная комиссия рассмотрела это заявление и внесла соответствующее представление в сенат", - сказал Ашимбаев.

Кылышбаев был депутатом от Алматинской области более пяти лет.

Как сообщалось ранее, мажилис на пленарном заседании прекратил полномочия депутата мажилиса Бекболата Тлеухана в связи с поданным им заявлением в ЦИК РК.



