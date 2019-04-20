Минздрав РК заявил о готовности отказаться от семи видов бумажных справок

Нур-Султан. 19 апреля. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения РК заявило о готовности отказаться от семи видов бумажных справок, передает Kazakhstan Today.

Офис цифровизации Министерства здравоохранения Республики Казахстан заявляет о готовности исключить следующие справки: состоянии/не состоянии на учёте в психоневрологической организации; состоянии/не состоянии на учёте в наркологической организации; состоянии/несостоянии на учёте в противотуберкулезной организации; 083; 086; санитарная книжка; справка о допуске к управлению транспортным средством", - написал в Facebook вице-министр здравоохранения Олжас Абишев.

В комментариях к посту он разъяснил, что именно имелось в виду.

Мы предлагаем от этих справок отказаться, то есть работодатель или другой госорган при вашем согласии будет получать данные о вашем состоянии ПНД и санитарная книжка в электронном виде. Вам не нужно будет приходить и оформлять отдельно справки и носить с собой бумажные справки с печатями", - добавил Абишев.

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