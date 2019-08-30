Минздрав утвердил стандарт оказания первой помощи лицами без медобразования

Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - Стандарт оказания первой помощи лицами, не имеющими медобразования, утвержден Министерством здравоохранения РК. Соответствующий приказ подписан министром здравоохранения 26 августа 2019 года и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, передает Kazakhstan Today.

Своевременное и грамотное выполнение комплекса простейших мероприятий позволяет спасти жизнь человека при травме и экстренном состоянии. Поэтому особенно важно владение навыками оказания первой помощи не только медиками, но и другими лицами без медицинского образования. В связи с этим для подготовки населения к грамотному реагированию, а также оказанию первой помощи в экстренных ситуациях, утвержден приказ министра здравоохранения РК №114 от 26 августа 2019 года "Об утверждении Стандарта организации первой помощи в РК", - сообщили в пресс-службе ведомства. Первой медицинской помощью является комплекс срочных мероприятий, проводимых на месте происшествия для спасения жизни человека и предупреждения осложнений при экстренных состояниях. Оказать первую помощь может любой человек, обладающий необходимыми знаниями. Но для того, чтобы действительно помочь пострадавшему, важно оказать ему первую помощь правильно. Неверное оказание первой помощи может причинить вред пострадавшему.

Утвержденный Стандарт регламентирует порядок и базовые мероприятия по оказанию первой помощи лицами без медицинского образования. Первая помощь может оказываться как самим пострадавшим, так и другим лицом, находящимся поблизости. Стандарт содержит алгоритмы оказания первой помощи в угрожающих жизни ситуациях и при наиболее часто встречающихся несчастных случаях. Стандарт основан на лучшей практике и разработан в соответствии с международными обучающими программами.

Подготовкой тренеров для последующего их обучения населения навыкам по оказанию первой помощи будет заниматься Национальный координационный центр экстренной медицины Министерства здравоохранения РК. Обратиться за предоставлением данного курса могут любые предприятия и учреждения, как государственные, так и частные структуры.

Практика показывает, что даже один подготовленный человек способен существенно снизить уровень смертности при возникновении экстренных состояний, грамотно организовав действия, оперативно вызвав экстренные службы, предоставив им наиболее полную информацию о происходящем и оказав необходимую первую помощь пострадавшим. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире из-за травм, полученных в результате ДТП, ожогов, падений и утоплений в 10% от всех случаев наступает смерть, а в 15% - инвалидность", - резюмировали в Минздраве.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения РК подписан приказ о предельных ценах на лекарства для розничной и оптовой реализации. Документ предусматривает, что цены на лекарства во всех аптеках страны могут быть ниже, чем установленные предельные, но никак не выше. Стоимость на каждый препарат прописана отдельно.

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