В Казахстане утвердили предельные цены на лекарства

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения РК подписан приказ о предельных ценах на лекарства для розничной и оптовой реализации, передает Kazakhstan Today.





Как отметили в ведомстве, наценка будет осуществляться на основании регрессивной шкалы. Формирование цен на лекарственные средства предполагает 4 уровня регулирования цен: на уровне производителя, оптовых продаж, розничных продаж, а также закупа в рамках ГОБМП и системы обязательного социального медицинского страхования.

Регистрация цен производителя проводится на основании заявлений отечественных и зарубежных производителей или их представителей путем анализа цен в референтных странах (Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Греция, Латвия, Литва, Россия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Хорватия, Чехия, Эстония) за потребительскую упаковку, с дальнейшим регулированием маржи оптовых и розничных продаж лекарственных препаратов посредством регрессивной шкалы наценок", - сообщает пресс-служба Минздрава.

Министерством создана полностью автоматизированная система для максимального удобства заявителей и исключает проведение каких-либо переговоров. Подача заявления на регистрацию цены ЛС и МИ производителем - это процесс, базирующийся на проведении референтного (сравнительного) ценообразования со странами ЕАЭС и ОЭСР и последующей автоматической регистрации предельных цен на торговое наименование с учетом затрат, которые понес заявитель при доставке препарата в РК. После фиксации предельной цены завода изготовителя, система будет автоматически определять размер наценки, и цена будет размещаться на сайте Министерства.

Также, в ближайшее время в действующем мобильном приложении DariKz появится опция "Предельная цена", с помощью которой граждане смогут отслеживать цены на лекарства, а в случае обнаружения расхождений оставить жалобу на стоимость препарата, если она превышает законодательно утверждённую предельно допустимую цену, разрешённую в Казахстане.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 6,5 тысячи аптек и более одной тысячи дистрибьюторов.

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