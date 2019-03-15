В Казахстане с апреля вводится госрегулирование цен на лекарства

Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане с апреля текущего года вводится государственное регулирование цен на лекарственные средства, передает Kazakhstan Today.

12 марта на портале "Открытые НПА" был опубликован проект приказа министра здравоохранения, в котором предложены для обсуждения размеры наценок для формирования предельных цен на лекарства, сообщает ortcom.kz

"На сегодняшний день разработана гибкая регрессивная система розничных наценок. Наценки для розничной реализации лекарственных препаратов будут варьироваться от 68% - для лекарств стоимостью менее 500 тенге до 10% - для препаратов стоимостью свыше 100 000 тенге. Для оптовой реализации размеры наценки будут варьироваться от 21 до 10%", - сказала на пресс-конференции СЦК председатель Комитета фармации МЗ РК Людмила Бюрабекова.

Она также отметила, что за нарушение правил регулирования цен предусмотрена административная ответственность в виде штрафа или приостановления действия лицензии на фармацевтическую деятельность.

По словам Бюрабековой, проект Правил открыт для обсуждения на портале открытых данных до 19 марта.

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