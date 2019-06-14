Минздрав в июле установит предельные цены на все лекарства для реализации в розничной сети

Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - В июле будут установлены предельные цены на все лекарства для реализации в розничной сети, сообщила сегодня в рамках пресс-конференции на площадке пресс-центра правительства РК председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, передает Kazakhstan Today.

Как отметила Л. Бюрабекова, в настоящее время Министерством здравоохранения РК ведется работа по усилению контроля за качеством и безопасностью лекарств и медицинских изделий, которые обращаются в РК. В связи с этим были внесены изменения в некоторые законодательные акты по таким вопросам, как регулирование цен на все лекарства, усиление мер по рецептурному отпуску лекарств и борьба с фальсификатами.

Вступила в силу норма закона, согласно которой Министерство здравоохранения РК наделено компетенцией регулирования цен на все лекарственные средства.

Разработаны Правила регулирования цен, сформирован приказ с предельными оптовыми и розничными ценами, который проходит установленную законодательством процедуру согласования и в июле уже будут утверждены цены для реализации в розничной сети", - сообщила Л. Бюрабекова.

Согласно данным Минздрава, принятые меры позволят выровнять ценовую линейку на лекарства.

"Цены могут быть ниже, чем установленные предельные, но не выше. Будут установлены предельные цены на каждое торговое наименование лекарства, и стоимость их будет одинаковой независимо от региона страны. Одно и то же наименование будет стоить во всех регионах страны одинаково", - подчеркнула Л. Бюрабекова.

При этом за нарушение правил регулирования цен предусмотрена административная ответственность в виде штрафа - от 70 МРП до 1000 МРП (на 2019 год - от 176 750 тенге до 2 525 000 тенге) в зависимости от категории субъекта, а также приостановления действия лицензии на фармацевтическую деятельность.

По словам председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Л. Бюрабековой, данные изменения позволят обеспечить доступность качественных лекарств для граждан, а внедрение регулирования цен приведет к единой ценовой политике во всех регионах республики, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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