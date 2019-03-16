Молодежь должна стать ключевым фактором конкурентоспособности Казахстана в глобальном мире - Сагинтаев

Астана. 15 марта. Kazakhstan Today - Государственный секретарь РК, председателя Совета по молодежной политике при президенте Республики Казахстан Бахытжан Сагинтаев встретился с представителями молодежи, которые рассказали о проводимой ими работе в рамках Года молодежи, передает Kazakhstan Today.

Согласно поручениям главы государства, в настоящее время осуществляются важные социальные проекты, направленные на поддержку молодежи в таких направлениях, как улучшение благосостояния, жилищных условий, обеспечение качественного образования и здравоохранения, организация доступного досуга и расширение возможностей для самореализации, отметил Сагинтаев. Он подчеркнул необходимость совместных усилий государственных органов и молодежных НПО для эффективной реализации задач, поставленных главой государства в сфере молодежной политики.

В этой связи Б. Сагинтаев призвал всю молодежь страны активно включиться в реализуемые проекты в рамках Года молодежи и использовать новые "социальные лифты" для личностного развития, повышения уровня образования и профессиональных компетенций.

Государственный секретарь отметил, что молодежь должна стать ключевым фактором конкурентоспособности нашей страны в глобальном мире, сообщает пресс-служба Акорды.

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