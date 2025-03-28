Мониторинг паводков: Минводы продолжает сброс воды из водохранилищ

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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев - Аким Алматы Ерболат Досаев отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за январь-февраль 2025 года и перспективах развития города.





В ходе встречи с акимом мегаполиса Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание вопросам экологии, модернизации инженерной и социальной инфраструктуры, обеспечению качественного наружного освещения до конца 2025 года, а также реализации его поручений по устойчивому развитию города.





Ерболат Досаев доложил, что за отчетный период краткосрочный экономический индикатор ускорился до 7%, по итогам года ожидается рост валового регионального продукта на 6,4%.





Он также рассказал, что в соответствии с поручением президента в Алматы продолжается диверсификация экономики и работа по привлечению инвестиций. По словам акима, до конца 2025 года в городе будет запущено 33 новых инвестиционных проекта на сумму более 450 млрд тенге, а общий объем привлекаемых инвестиций достигнет 2,2 трлн тенге - на 10% больше по сравнению с прошлым годом.





Также Досаев отчитался об эффективной реализации инициированной главой государства программы "Таза Қазақстан" по формированию культуры бережного отношения к окружающей среде. Для комплексного содержания дворовых территорий, улично-дорожной сети и зеленых зон внедрены трехлетние договоры.





Токаев также был проинформирован об исполнении его поручений по улучшению экологической ситуации в городе, переходу к полной экологизации общественного транспорта до конца 2025 года и о ходе реализации проектов по формированию транспортного каркаса Алматы.





Напомним, в Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха.





Ранее почти 60% опрошенных жителей мегаполиса заявили об ухудшении качества воздуха. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.





Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.





Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.





Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил , что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.





Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос . Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?"





70% участников опроса ответили: "Ввести запрет на въезд и транзит иногороднего транспорта, оставить только электротранспорт в городе и развивать туристическую инфраструктуру; 8% выбрали ответ: "В Алматы не нужно развивать туризм, только бизнес, торговля и миграция"; 15% считают, что туристы в Алматы должны заставить себя наслаждаться пробками и плохой экологией, а 7% ответили: "Мне все равно".



