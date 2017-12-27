МРП в Казахстане с 1 января составит 2405 тенге

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МРП в Казахстане с 1 января составит 2405 тенге26.12.2017
  • Фото: krisha.kz
Государство  19:33

Уральск. 26 декабря. Kazakhstan Today - Месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане с 1 января 2018 года составит 2405 тенге, передает Kazakhstan Today.

"С 1 января 2018 года установлен месячный расчетный показатель в размере 2405 тенге. В этой связи, государственная пошлина с 1 января 2018 года за выдачу документов, удостоверяющих личность, будет взиматься в соответствии с указанным размером МРП", - сообщили в управлении миграционной службы ДВД ЗКО.

При этом в ведомстве отметили, что в парламент внесен проект нового Кодекса РК о налогах и других обязательных платежах в бюджет, который предусматривает увеличение госпошлины за выдачу паспортов и удостоверений лиц без гражданства с 4 до 8 МРП.

Соответственно с принятием нового Кодекса госпошлина за выдачу документов, удостоверяющих личность, будет взиматься согласно новой статье 615 Кодекса: за паспорт гражданина РК, удостоверение лица без гражданства - 19 240 тенге (8 МРП); за удостоверение личности гражданина РК, временное удостоверение личности, вид на жительство иностранца в РК - 481 тенге (0,2 МРП). Пошлина за внесение изменений в документы, удостоверяющие личность (запись в паспорт гражданина Республики Казахстан о детях в возрасте до шестнадцати лет в случаях выезда совместно с родителями за границу с вклеиванием их фотографий) - 240,5 тенге (0,1 МРП).

Отметим, что МРП также используется для исчисления пособий и иных социальных выплат, для применения штрафных санкций, налогов и других платежей.

Напомним, что в 2017 году МРП составляет 2269 тенге.
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