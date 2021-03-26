МСХ: неиспользуемые земли будут выявлять космическим мониторингом

НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Для выявления неиспользуемых земель в Казахстане будут использовать результаты космического мониторинга. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров на заседании по земельной реформе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях усиления государственного контроля за рациональным использованием сельхозземель в 2019 году в Земельный кодекс внесены изменения по использованию данных дистанционного зондирования земли. То есть теперь наряду с результатами систематических наблюдений, наземных съемок, обследований, инвентаризации для выявления неиспользуемых земель будут использованы результаты космического мониторинга", - цитирует главу МСХ издание "Казахстанская правда" .

По информации спикера, на сегодня установлен запрет на предоставление сельхозземель в приграничной зоне иностранцам и гражданам, состоящих в браке (супружестве) с иностранцами или лицами без гражданства, с определением расстояния от государственной границы; нужды населения по содержанию их личного скота вблизи населенных пунктов отнесены к категории государственных нужд, что дает законодательное основание по их принудительному изъятию.

Кроме того, в целях создания экономического понуждения к добровольному отказу от неиспользуемых сельхозземель нерадивыми землепользователями, в декабре 2020 года приняты поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие кратное увеличение ставки налога с 10 до 20 раз на неиспользуемые сельхозземли.

Разработан законопроект по совершенствованию государственного контроля за использованием и охраной земель, который предусматривает сокращение этапов проверок и сроков изъятия неиспользуемых сельхозземель с 3 лет до 1 года; разработан и внесен в Мажилис законопроект по цифровизации госуслуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости", - сказал Омаров.

Он отметил, что целью данного законопроекта является унификация процедуры предоставления земельных участков, контроль сроков и хода рассмотрения заявок в информационной системе, безбумажное оказание услуги, исключение института земельной комиссии, согласование выделения земельного участка с госорганами и организациями-монополистами в электронном формате.

Разработана отдельная подробная регламентация порядка предоставления сельхозземель через конкурсы; для обеспечения открытости работы конкурсной комиссии в их состав законодательно включены представители общественных советов и объединений не менее 50 процентов от общего числа членов комиссии; законодательно установлен единый типовой договор аренды сельхозземель, с уточнением и усилением обязанностей и ответственности землепользователей", - дополнил министр.

Также глава Минсельхоза подчеркнул, что, согласно утвержденному типовому договору, законодательно установлен порядок мониторинга за рациональным использованием сельхозземель. Так, первые 5 лет аренды мониторинг осуществляется ежегодно, а в последующие периоды на орошаемой пашне - каждые 3 года, на богарной - каждые 5 лет.

В целях решения вопросов предоставления пастбищ для удовлетворения нужд местного населения принят Закон "О пастбищах", в рамках которого предусмотрена разработка и утверждение Планов по управлению пастбищами сроком на 2 года, направленные на перераспределение незагруженных пастбищ организованных хозяйств для обеспечения выпаса скота населения", - заключил министр.





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