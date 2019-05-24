МЦПС "Хоргос" передан в коммунальную собственность Алматинской области

Талдыкорган. 23 мая. Kazakhstan Today - Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" перешел из государственной в коммунальную собственность Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время в АО "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" произошли значительные изменения. Оно перешло из государственной в коммунальную собственность Алматинской области. Постановлением правительства РК от 19 марта 2019 года №121 государственный пакет акций АО "МЦПС "Хоргос" в размере 100% с баланса государственного учреждения "Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК" передан на баланс государственного учреждения "Управление финансов Алматинской области", - сообщила пресс-служба МЦПС.

Этим же решением АО "МЦПС "Хоргос" исключено из перечня крупных организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации в приоритетном порядке в соответствии с постановлением правительства РК от 30 декабря 2015 года №1141 "О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы".

В настоящее время на территории МЦПС "Хоргос" действует 21 инвестор, на стадии реализации 32 объекта, привлечено инвестиций на сумму 343,7 млрд тенге. Введено в эксплуатацию шесть объектов на сумму 6,3 млрд тенге. Общая площадь введенных в эксплуатацию торговых домов составляет 25 863 квадратных метров.

Ожидается, что 2019 год станет для МЦПС прорывным. Планируется завершить строительство восьми инвестиционных объектов общей площадью более 200 000 квадратных метров на сумму более 30 млрд тенге. В 2018 году заключено договоров на строительство инвестиционных объектов на сумму 53 млрд тенге", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в марте 2019 года МЦПС "Хоргос" посетил премьер-министр РК Аскар Мамин . Ему презентовали автоматизированную систему учета и контроля посетителей, перемещения товаров и транспортных средств на территории центра, которая позволит повысить эффективность таможенного администрирования. В пределах территории центра люди, товары и транспортные средства перемещаются свободно, без необходимости оформления виз.

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