МВД Казахстана и Туркменистана подписали меморандум в сфере борьбы с преступностью

Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев внес изменения в свой указ "Об утверждении Военной доктрины Республики Казахстан", сообщается на сайте "Әділет".

Согласно изменениям, угрозами для Казахстана являются:

наращивание объемов оружия массового поражения в мире, а также создание оружия массового воздействия, построенного на новых физических принципах;

осуществление программно-технического воздействия (кибератак) на информационные системы военной организации государства, системы обеспечения жизнедеятельности страны с целью дестабилизации обстановки в государстве, снижения его военного и военно-экономического потенциалов.

В целях достижения военно-политических и военно-стратегических целей может осуществляться демонстрация военной силы для втягивания противостоящего государства или государств региона в "гонку вооружений", истощения их ресурсов и возможностей в вооруженном противоборстве", - подчеркивается в документе.

В нем также говорится, что до развязывания военного конфликта и в ходе вооруженной борьбы может осуществляться программно-техническое воздействие (кибератаки) на информационные системы военной организации государства, системы обеспечения жизнедеятельности страны с целью дестабилизации обстановки в государстве, снижения его военного и военно-экономического потенциалов. Также может проводиться усиленное воздействие в информационном пространстве с целью формирования негативного фона вокруг государства на мировой арене.

В связи с этим в новой доктрине говорится об увеличении боевого потенциала сухопутного, военно-воздушного и военно-морского компонента военной организации государства за счет создания необходимого комплекта войск (сил), вооружения, военной техники и запасов материальных средств на стратегических направлениях.

В ВС также будут созданы подразделения для противодействия информационно-психологическому и кибервоздействию.