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МВД ликвидирует регистрационно-экзаменационные подразделения

24.04.2019, 19:08 11152
Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым в ходе совещания с участием заинтересованных государственных органов принято решение о ликвидации регистрационно-экзаменационных подразделений (РЭП) с 1 июля текущего года с передачей их функций в Госкорпорацию "Правительство для граждан", передает Kazakhstan Today. 
 
"В настоящее время в спецЦОНах функции по приему документов на регистрацию транспорта, выдачу документов и государственных номерных знаков осуществляют сотрудники Госкорпорации. Сотрудники полиции, в свою очередь, проводят прием теоретических и практических экзаменов на знание Правил дорожного движения, проверку лиц и транспорта по базам розыска, наличие ограничений, подлинности документов. Инициированное МВД новшество предполагает ликвидацию подразделений РЭП в спецЦОНах, а также передачу функций по проведению теоретических и практических экзаменов в Госкорпорации", - сообщили в МВД.
 
При этом информация о наличии необходимых для регистрации автотранспорта документов будет проверяться полицией удаленно в онлайн-режиме из баз данных налоговых, таможенных и других органов, то есть без фактического предоставления "бумажных" документов. 
 
Таким образом, при оказании услуг по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспорта будут полностью исключены контакты полиции как с гражданами, так и с сотрудниками госкорпорации.
 
Распределение заявок на проверку документов будет производиться между сотрудниками полиции в автоматическом режиме, без возможности выбора, что также исключит "человеческий фактор". 
 
Кроме того, предполагается полностью отменить процедуру осмотра и при первичной регистрации транспортных средств.
 
К примеру, ежегодно в спецЦОНы представлялось более 1 млн 150 тысяч автомашин для осмотра и последующей регистрации, что создавало неудобство для граждан и большие очереди. Поэтому первоначально был отменен повторный осмотр автомашин, которые уже имели регистрацию в Казахстане (около 1 млн автомашин). Теперь, после интеграции информационных систем КАП МВД и КГД МФ, отменяется и первичный осмотр автомашин, вновь ввозимых в Республику Казахстан, так как предварительный осмотр и таможенная очистка будет проводиться в таможенных органах и уже по необходимости в повторном осмотре - в территориальных органах МВД.
 
В данном случае основанием для внесения идентификационных данных транспортного средства в информационную систему МВД и регистрации транспорта, будут документы, выдаваемые таможенными органами при таможенной очистке, а также паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства, выдаваемые органами стран Таможенного союза.
 

Принимаемые меры позволят улучшить качество оказания государственных услуг, устранить коррупционные риски, а также укрепить строевые подразделения за счет образовавшихся резервов штатных единиц сотрудников РЭПов", - отметили в ведомстве.

 
В городах, где нет спецЦОНов, функции РЭП будут переданы в обычные ЦОНы. В настоящее время МВД проводятся организационно-технические мероприятия по постепенному переходу на новый формат оказания госуслуг.
 

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