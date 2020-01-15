МВД напомнило казахстанцам о необходимости зарегистрировать транспорт, состоящий на иностранном учете

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - МВД призывает казахстанцев зарегистрировать транспорт, состоящий на иностранном учете, передает Kazakhstan Today.

"На сегодняшний день в страну ввезено более 170 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в Армении, Кыргызстане, Беларуси и России. При этом в отношении автомобилей, ввезенных из Армении и Кыргызстана, с учетом наличия переходных положений по вступлению указанных стран в ЕАЭС, существуют жесткие ограничения по их эксплуатации на территории других государств-членов ЕАЭС. К примеру, автомобили, зарегистрированные в указанных странах с 2014 года до 1 января 2020 года, могут временно ввозиться на территорию Казахстана без уплаты таможенных пошлин, налогов и без внесения обеспечения уплаты таможенных пошлин только лицами, постоянно проживающими в Кыргызстане и Армении", - сообщили в Министерстве внутренних дел РК.

В МВД отметили, что для граждан Казахстана, ввоз и эксплуатация в стране автотранспорта, зарегистрированного в Кыргызстане и Армении в этот период, допускается только при условии таможенного декларирования ТС, уплаты пошлин и налогов и последующей регистрации транспортных средств в Казахстане.

Если гражданином Казахстана регистрация права собственности на транспорт проведена за пределами Республики Казахстан и у него имеется свидетельство о регистрации транспорта на его имя, то такой транспорт в обязательном порядке в соответствии с требованиями статьи 66 закона РК "О дорожном движении" должен быть зарегистрирован в Казахстане в течение 10 рабочих дней после приобретения (с момента выдачи свидетельства о регистрации ТС и в случае его соответствия требованиям Технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств" - левостороннее расположение органов управления и соответствие экологическому классу), с уплатой всех необходимых сборов и пошлин", - добавили в ведомстве.

По данным МВД, в соответствии с пунктом 2 статьи 590 (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств) КоАП РК предусмотрена ответственность за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, в виде штрафа в размере 10 МРП и водворения на специальные площадки для временного хранения до устранения причин задержания.

Для пресечения фактов эксплуатации автотранспорта указанной категории с нарушением законодательства полицией совместно с таможенными и налоговыми органами будут проводиться рейдовые мероприятия", - проинформировали в министерстве.

МВД призывает граждан Республики Казахстан, приобретших на территории других государств автотранспорт, провести его регистрацию и добровольно устранить нарушения законодательства в сфере таможенного регулирования и дорожного движения.

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