МВД РК призывает приостановить работу уличных батутов (ВИДЕО)

Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел (МВД) РК призывает предпринимателей на время плохих погодных условий приостановить работу уличных батутов, передает Kazakhstan Today.

"В настоящее время местными исполнительными органами в экстренном порядке осуществляются проверки мест досуга детей: мест установки батутов и других аттракционов, детских площадок, проката велосипедов - на предмет соответствия установленным правилам безопасности", - собщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, вчера в Караганде произошла трагедия, в результате которой один ребенок погиб, двое - госпитализированы. В Центральном парке города в плохих погодных условиях сильный ветер перевернул надувной батут









Кроме того, 24 мая в городе Жанаозен Мангистауской области надувной батут сорвало из-за сильного ветра. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.





В мае прошлого года аналогичное происшествие случилось в Астане, возле одного из торговых центров, в результате чего пятеро детей оказались в реанимации

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