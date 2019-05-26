В Караганде перевернулся батут, один ребенок погиб (ВИДЕО)

Караганда. 25 мая. Kazakhstan Today - В Центральном парке Караганды сильный ветер перевернул батут, в результате чего один ребенок погиб, двое получили различные травмы, передает Kazakhstan Today.

"25 мая текущего года в Центральном парке Караганды в плохих погодных условиях сильный ветер перевернул надувной батут. В результате происшествия 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте, еще двое детей госпитализированы с различными травмами", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека).

Назначены необходимые экспертизы. Изымается документация по эксплуатацию данного объекта", - отметили в ведомстве.





Напомним, 4 мая прошлого года возле одного из торговых центров Астаны сильный ветер сорвал батут . В результате ЧП пятеро детей оказались в реанимации.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства