МВД РК сообщило о переносе сроков введения в действие нормы об обязательной сдаче отпечатков пальцев

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - МВД сообщило о переносе сроков введения в действие нормы об обязательной сдаче отпечатков пальцев, передает Kazakhstan Today.

Было принято решение о переносе сроков введения в действие данной процедуры", - сообщили в Министерстве внутренних дел РК.





В МВД пообещали сегодня предоставить официальный комментарий по данному вопросу.

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