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МВД РК сообщило о переносе сроков введения в действие нормы об обязательной сдаче отпечатков пальцев

26.11.2020 45442
МВД РК сообщило о переносе сроков введения в действие нормы об обязательной сдаче отпечатков пальцев
Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - МВД сообщило о переносе сроков введения в действие нормы об обязательной сдаче отпечатков пальцев, передает Kazakhstan Today.
 

Было принято решение о переносе сроков введения в действие данной процедуры", - сообщили в Министерстве внутренних дел РК. 

 
Как отметили в ведомстве, "информация, распространенная "Первым каналом Евразия" о том, что "с 1 января 2021 года казахстанцев обяжут сдавать отпечатки пальцев" - устаревшая и на момент опубликования уже не соответствовала действительности".

В МВД пообещали сегодня предоставить официальный комментарий по данному вопросу. 
 

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