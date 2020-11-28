МВД РК сообщило о переносе сроков введения в действие нормы об обязательной сдаче отпечатков пальцев

Было принято решение о переносе сроков введения в действие данной процедуры", - сообщили в Министерстве внутренних дел РК.
Как отметили в ведомстве, "информация, распространенная "Первым каналом Евразия" о том, что "с 1 января 2021 года казахстанцев обяжут сдавать отпечатки пальцев" - устаревшая и на момент опубликования уже не соответствовала действительности".
В МВД пообещали сегодня предоставить официальный комментарий по данному вопросу.
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