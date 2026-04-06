МВФ финансирует создание Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии

Центр предоставляет госслужащим возможности для обмена знаниями и опытом в экономике

Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис - Мажилис ратифицировал меморандум о взаимопонимании между Казахстаном и Международным валютным фондом, регулирующий деятельность Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии. Документ был подписан 23 октября 2024 года в Вашингтоне.





Региональный центр развития потенциала размещен в городе Алматы. Центр начал работу в онлайн-формате 1 февраля 2021 года, его официальное открытие состоялось в июне 2023 года.





Центр предоставляет государственным служащим Казахстана, Армении, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана возможности для обмена знаниями и опытом в сферах макроэкономики, денежно-кредитной и бюджетной политики, финансового регулирования и надзора, а также макроэкономической статистики.





Инициатива способствует укреплению международного авторитета Казахстана и превращению Алматы в региональный центр знаний и сотрудничества. Кроме того, она создает условия для повышения квалификации специалистов и усиления эффективности государственных институтов.





Согласно меморандуму, МВФ покрывает расходы на заработную плату, социальные гарантии и жилье директора центра. Другие расходы будут покрываться за счет финансовых взносов стран-бенефициаров и партнеров-доноров.