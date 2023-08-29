Мы достигли важных договоренностей - Токаев о переговорах с главой Вьетнама

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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил Министерство внутренних дел, где ознакомился с использованием современных технологий для профилактики и раскрытия преступлений, ходом цифровизации работы полиции в целом и мерами по обеспечению безопасности школ в преддверии нового учебного года.





Премьер-министру был продемонстрирован вывод записей с видеокамер и сигналов с тревожных кнопок, установленных в учебных заведениях, в ЦОУ и дежурные части полиции. В настоящее время данными мерами охвачены 3 654 школы, при этом видеонаблюдение ведется в 7,6 тыс. учебных заведениях. Работа по их подключению продолжается, сообщила пресс-служба правительства.





Глава МВД Марат Ахметжанов отметил, что широкое использование современных технологий в повседневной полицейской деятельности - одна из главных задач, поставленных главой государства перед органами внутренних дел.





primeminister.kz





На сегодняшний день МВД внедряет видеонаблюдение по принципу "коврового покрытия" на улицах и в общественных местах городов республики. С помощью камер, выведенных в центры оперативного управления (ЦОУ) полиции, с начала года раскрыты 6 тыс. преступлений, пресечены 2,7 млн нарушений ПДД, а также 312 тыс. других административных правонарушений. В целом благодаря этому уровень преступности по стране в текущем году снизился на 17%.





Мы уже много раз убеждались в том, что посредством цифровизации можно поднять уровень эффективности работы соответствующих государственных служб. Что мы видим: продуктивность резко возрастает, коррупциогенность - снижается. МВД не является исключением, здесь по разным направлениям есть хорошие результаты благодаря внедрению цифровых технологий. Мы поддерживаем эту работу. Нужно ее поступательно проводить в регионах и дальше", - сказал Алихан Смаилов.





Вместе с тем сплошным видеонаблюдением охвачены и служебные помещения ОВД. Всего установлены 18 тыс. камер. Они позволяют контролировать поведение как самих сотрудников, так и других участников рабочего процесса. Аналогичная работа ведется в учреждениях УИС. В 52 колониях установлены 22 тыс. видеокамер. Изображения выведены в ситуационный центр КУИС и органы прокуратуры.





Кроме того, глава правительства оценил работу новых видеожетонов, приобретенных в рамках проекта "Цифровой полицейский". Устройство транслирует видео в режиме реального времени с выводом на рабочие места руководителей и других проверяющих. Программа, установленная на видеожетонах, не позволяет сотруднику полиции самостоятельно удалять видеозаписи, отключать устройство или скрывать свое местоположение.





Премьер-министру также рассказали об особенностях работы системы "Қорғау", которая помогает полиции обнаруживать нарушителей Правил дорожного движения. Программа, анализируя данные с уличных камер, сигнализирует на планшет ближайшего полицейского о приближении к нему опасного водителя. Это может быть как злостный нарушитель ПДД, так и автолюбитель, управляющий машиной на большой скорости.





Наряду с этим Алихан Смаилов ознакомился с реализацией мер по усилению ответственности за насилие в семейно-бытовой сфере, результатами работы по оказанию госуслуг в области миграции и проектом CyberPol по противодействию интернет-мошенничеству. В частности, полиция совместно с операторами связи поставила технический заслон звонкам с подменных номеров, благодаря чему заблокированы уже 36,5 млн звонков от мошенников.





Что касается борьбы с наркопреступностью, в текущем году правоохранительными и специальными органами изъято свыше 14 тонн наркотиков, в том числе более 71 кг героина и 652 кг "синтетики". В оборот не допущены 4,7 млн разовых доз стоимостью 24 млрд тенге. Ликвидированы 52 нарколаборатории. Кроме того, изъяты 85 тонн прекурсоров, в результате чего предотвращено изготовление 20 млн разовых доз "синтетики". Заблокированы 2,5 тыс. наркосайтов.





Также были рассмотрены результаты автоматизации кадровых процессов, а также актуальные вопросы оперативно-служебной деятельности, охраны общественного порядка и профилактики правонарушений в целом.





Как сообщалось ранее, в середине августа на заседании правительства под председательством премьер-министра РК был рассмотрен вопрос подготовки регионов к новому учебному году. Глава правительства подчеркнул, что недопустимо безответственное отношение к обеспечению безопасности объектов образования.





До сих пор не все объекты соответствуют требованиям безопасности. Свыше трети школ не подключены к центрам оперативного управления полиции. Эту работу надо активизировать", - сказал он.