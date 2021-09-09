Мы рассматриваем возможности возвращения из Афганистана кандасов - Токаев

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана вновь назначенными чрезвычайными и полномочными послами ряда государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Верительные грамоты вручили посол Эстонии Тоомас Тирс, посол Азербайджана Агалар Атамогланов, посол Испании Хорхе Урбиола Лопес де Монтенегро, посол Великобритании и Северной Ирландии Кэтрин Джейн Лич, посол Румынии Мэдэлина Лупу, посол Италии Марко Альберти, посол Германии Моника Иверсен, посол Бельгии Анри Вантигем, глава представительства Европейского Союза Кестутис Янкаускас, посол Кыргызстана Дастан Дюшекеев.

Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с официальным началом их миссии в Казахстане и выразил уверенность в том, что благодаря своему профессиональному опыту и неустанному труду они внесут вклад в укрепление дружественных межгосударственных связей в различных сферах. Глава государства заверил дипломатов в том, что все их конструктивные начинания найдут должный отклик и поддержку Администрации Президента и правительства Казахстана.

В этом году мы отмечаем знаменательную дату - 30-летие Независимости. За эти годы Казахстан утвердился как развитое и устремленное в будущее государство, пользующееся признанием за внутреннюю стабильность, прогресс в экономике и сбалансированную внешнюю политику. Хочу заверить вас, что последовательные экономические реформы остаются основным направлением работы нашего правительства. Приоритетное внимание реформам было уделено и в моем недавнем послании народу Казахстана. Наша стратегия и впредь будет направлена на продвижение демократических ценностей, прав человека и верховенства закона в соответствии с концепцией "слышащего государства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на значимость сотрудничества с международными партнерами в борьбе с пандемией Covid-19.

Сегодня человечество продолжает испытывать трудности в связи с огромными нагрузками на систему здравоохранения, социальную и экономическую жизнь вследствие пандемии Covid-19. Вирус показал, насколько отдельные страны и международное сообщество не готовы к глобальным чрезвычайным ситуациям. Благодаря прагматичному сотрудничеству со всеми нашими международными партнерами Казахстан обеспечил поставки вакцин из России, Китая и США. Наша страна начала выпускать эффективную и, самое главное, безопасную вакцину. После получения сертификата Всемирной организации здравоохранения мы сможем поставлять ее за рубеж. В то же время пандемия послужила тревожным сигналом для активизации наших совместных усилий по борьбе с такими более смертоносными угрозами, как оружие массового уничтожения и изменение климата. Я хотел бы подчеркнуть, что построение мира, свободного от ядерного оружия, остается одним из главных приоритетов внешней политики Казахстана. В прошлом году я выдвинул еще одну инициативу в нашей глобальной повестке дня, предложив создать Международное агентство по биологической безопасности под эгидой Совета Безопасности ООН", - заявил президент.

В своей речи он также подробно остановился на усилиях, предпринимаемых нашей страной в связи с ситуацией в Афганистане.

Казахстан тесно взаимодействует с иностранными партнерами с целью решения текущих проблем. Прежде всего, мы организовали эвакуацию наших соотечественников. Сейчас мы рассматриваем возможности возвращения из Афганистана представителей казахской диаспоры - кандасов. Руководствуясь гуманитарными соображениями, мы продлили учебные визы 57 афганским студентам. Также мы предоставили транзитные воздушное коридоры и возможность дозаправки для самолетов с иностранными гражданами на борту. Город Алматы выбран как место временного размещения агентств ООН по Афганистану", - сообщил глава государства.

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев пожелал дипломатам успехов и передал наилучшие пожелания руководителям их государств и правительств.

В свою очередь, послы заверили президента в том, что приложат все усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества их стран с Казахстаном.

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