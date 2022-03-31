На кызылординца оформили 14 кредитов на сумму более 25 млн тенге

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Депутат мажилиса Юрий Ли обратился в Генпрокуратуру и к председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка с требованием навести порядок в сфере кредитного регулирования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам депутата, в последнее время участились случаи оформления кредитов на казахстанцев без учета актуального статуса, кредитной истории и адекватного расчета долговой нагрузки.

Житель Кызылорды Махамбетов сообщает, что неустановленные лица ввели его в заблуждение и оформили на него 14 кредитов на общую сумму по основному долгу свыше 25 миллионов тенге. Злоумышленники оформляли кредиты в период с 20 октября по 26 ноября 2021 года. Обращает на себя внимание, что кредитные организации одобряли по несколько кредитов в один день", - рассказал мажилисмен.

Банк ЦентрКредит" и банк "ХоумКредит" выдали 20 октября кредиты на сумму 1 миллион 40 тысяч тенге. На следующий день, 21 октября, было оформлено сразу три кредита: два - на сумму 2,2 миллиона тенге в Jusan Bank и один кредит в "Евразийском банке" - на сумму 1,1 миллиона тенге. В период с 22 по 25 октября 2021 года "Халык банк" выдал кредит на сумму 2,5 миллиона тенге, и Forte bank оформил кредит на сумму 2 миллиона 252 тысячи тенге. На этом история не закончилась, 11 ноября 2021 года "Банк ЦентрКредит" оформляет на Махамбетова залоговый кредит на сумму 8 миллионов 875 тысяч тенге. На следующий день, 12 ноября, "Банк ВТБ" оформляет кредит в размере 5 миллионов тенге. В период с 22 по 26 ноября 2021 года были оформлены кредиты на общую сумму 2 миллиона 354 тысячи тенге в МФО "Онлайн КазФинанс", "Салем Кредит", "Лендинг энд Файненси", "Мега кредит".

Депутат подчеркнул, что Махамбетов обращался к финансовому регулятору с жалобой, но управление региональных представителей по Кызылорде в лице и.о. начальника управления Сарманова М. порекомендовало ему в судебном порядке обязать финорганизации произвести корректировку кредитной истории, а также пожаловаться в ОЮЛ "Казахстанская ассоциация "ФинТех" в связи с тем, что события, изложенные в обращении пострадавшего, выходят "за рамки компетенции Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка".

Юрий Ли рассказал и о других подобных случаях. В связи с этим депутат попросил профильные госорганы ответить, насколько актуальна и достоверна информация, отражающаяся в кредитных бюро, если в течение одного дня на заемщика можно оформить сразу три кредита, которые он оплачивать не в состоянии, и как это обстоятельство отразилось на состоянии кредитного рынка в целом.