На строительство и модернизацию системы водоснабжения Казахстана выделено 188 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев на заседании правительства доложил о работе по обеспечению городов и сел питьевой водой, передает корреспондент агентства.
В этом году из республиканского бюджета и специального фонда выделено 183 миллиардов тенге на реализацию 442 проекта по водоснабжению. В рамках программы ведутся строительно-монтажные работы, а также осуществляется реконструкция и расширение водопроводных сетей", - сообщил министр.
По его словам, уже проведены работы по реконструкции и расширению существующих сетей протяженностью более 8,5 тысячи километров.
В Астане построена насосно-фильтровальная станция и проведена реконструкция магистрального водовода на сумму 118 миллиардов тенге. В Атырау завершена реконструкция фильтровальной станции на сумму 17 миллиардов тенге, В Костанае и Кокшетау завершается модернизация водоочистных сооружений", - проинформировал Нагаспаев.
По данным министра промышленности и строительства, в Казахстане степень износа оборудования в канализационно-очистных сооружениях достигла 65%. На реконструкцию новых и модернизацию существующих систем водоотведения в этом году из бюджета выделено 25 миллиардов тенге, в том числе на КОС Кызылорды - 720 миллионов тенге и Ленгера - 1 миллиард тенге. В Актау, Атырау, Каркаралинске и Каражале также реализуются 4 проекта по канализационно-очистным сооружениям.
До 2029 года в рамках национального проекта запланировано проведение масштабной модернизации сетей водоснабжения и водоотведения с целью снижения уровня их изношенности. В частности, уровень износа водопроводных сетей планируется снизить с текущих 39% до 33%, а износ систем водоотведения - с нынешних 65% до 41%", - заявил Ерсайын Нагаспаев.
Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов сообщил, что в этом году реализуется 31 проект по строительству и реконструкции объектов группового водоснабжения в десяти областях страны. Работы ведутся в Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, а также в области Улытау.
Предусмотрено строительство более 2,6 тысячи километров водопроводов. Это позволит улучшить водоснабжение в 468 населенных пунктах, где проживает около 1,3 миллиона человек. Из них 53 села (около 38 тыс. человек) впервые будут подключены к централизованной системе водоснабжения", - сказал министр.
Он отметил, что общий объем финансирования проектов в 2025 году составил 100,9 миллиарда тенге. Из них 38,2 миллиарда тенге выделено из Национального фонда, 59,3 миллиарда тенге - из специального государственного фонда и 3,4 миллиарда тенге - из республиканского бюджета.