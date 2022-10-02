На учениях ОДКБ прошла совместная тренировка

АСТАНА. 1 ОКТЯБРЯ - Под председательством вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Еркебулана Дауылбаева Комитет по делам строительства и ЖКХ провел онлайн-встречу с представителями бизнес-сообщества по вопросам объектов длительного строительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе совещания вице-министр отметил, что по результатам анализа реализации бюджетных проектов в сфере строительства социальной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры основной причиной долгостроя является недостаток и отсутствие своевременного финансирования.

В целях пересмотра системы планирования и реализации проектов строительства принимается ряд системных мер. Министерством для определения достоверного расчета сметной стоимости в прогнозном уровне утверждены индексы стоимости для строительства, которые позволяют не допускать необоснованное завышение сметной стоимости", - сообщили в МИИР.

Дополнительно министерством предложено Министерству финансов внести ряд поправок, а именно:

- проведение конкурсов в сроках и суммах, предусмотренных в ПСД нормативной продолжительностью строительства при обеспеченности финансирования проектов до объявления конкурсов;

- установление запрета рассмотрения заявок на реализацию новых проектов строительства при наличии нереализованных проектов, не обеспеченных финансированием;

- установление запрета объявления конкурсов на портале государственных закупок.

Сообщается, что на сегодняшний день министерством взято на особый контроль 154 проекта долгостроя, из них 59 - инфраструктурные объекты, 55 - социальные объекты, 40 - здания и сооружения.

Кроме того, участниками совещания отмечено то, что по каждому объекту долгостроя утверждена дорожная карта с указанием основных этапов строительства для завершения и ввода в эксплуатацию.