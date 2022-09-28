На внеочередные выборы президента выделят 20,5 млрд тенге

АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Министерство финансов Республики Казахстан одобрило заявку Центральной избирательной комиссии на выделение 20,5 млрд тенге на проведение президентских выборов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В кулуарах правительства глава Минфина РК Ерулан Жамаубаев сообщил, что заявка ЦИК на выделение средств одобрена. Деньги будут выделены из правительственного резерва.
Напомним, внеочередные выборы президента РК пройдут 20 ноября.
1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью. Он сообщил о необходимости пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента.
Также глава государства предложил провести выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года.
17 сентября Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", который предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента Республики.