На всех пунктах пропуска необходимо обеспечить ветеринарный и фитосанитарный контроль - Нигматулин

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на необходимости создания лабораторного контроля в пунктах пропуска, передает Kazakhstan Today.

На пленарном заседании палаты в ходе рассмотрения в первом чтении законодательных поправок по вопросам регулирования агропромышленного комплекса поднят вопрос ветеринарного и фитосанитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска.

Как отметили депутаты, в 2015 году данные функции были переданы от Министерства сельского хозяйства таможенным органам. Проектом закона, рассматриваемого на пленарном заседании мажилиса, предусматривается обратный возврат ветеринарного и фитосанитарного контроля и надзора от органов госдоходов в ведение Министерства сельского хозяйства.

При этом в пунктах пропуска не созданы лабораторный контроль и лабораторная экспертиза.

К какому госоргану относится - это вопрос правительства. Но вопрос создания лабораторного контроля, создания лабораторной экспертизы в пунктах пропуска - вот где главная суть решения данного вопроса", - сказал председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, подчеркнув актуальность решения данной проблемы.

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