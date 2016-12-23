Нацбанк сообщил о проведении проверки в ЕНПФ

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - С 21 декабря 2016 года проводится проверка деятельности акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" с участием Национального Банка Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом "ЕНПФ" в отношении инвестирования собственных активов. Собственные активы АО "ЕНПФ" формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО "ЕНПФ" самостоятельно", - пояснили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО "ЕНПФ" и учитываются раздельно. Инвестирование пенсионных накоплений осуществляется Национальным Банком исключительно по направлениям, одобренным Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики.

"Национальный Банк не вправе комментировать действия правоохранительных органов. Правовая оценка ситуации будет дана по окончании проверки и вынесения соответствующих процессуальных решений", - говорится в сообщении.

В Нацбанке также отметили, что по итогам 11 месяцев 2016 года доходность пенсионных активов составила 8,15% при уровне инфляции в этот период в размере 7,5%, что обеспечивает полную защиту пенсионных накоплений от инфляции. Детальная информация о структуре портфеля, инвестиционной деятельности и доходности ежемесячно публикуется на сайте АО "ЕНПФ" (www.enpf.kz).

Напомним, накануне ЕНПФ прокомментировал размещенную ранее в СМИ информацию о хищении средств.

"ЕНПФ, комментируя информацию по поводу приобретения облигаций ТОО "Бузгул Аурум" за счет пенсионных активов, официально заявляет, что в инвестиционном портфеле пенсионных активов нет указанных ценных бумаг", - говорится в сообщении фонда.

Также сообщается, что "инвестирование пенсионных активов осуществляется Национальным банком в соответствии с перечнем финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, утвержденных правительством Республики Казахстан, и лимитов инвестирования в соответствии с декларацией".

В фонде отметили, что информация об инвестиционном портфеле пенсионных активов ЕНПФ ежемесячно размещается на сайте фонда и в СМИ.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация об установлении факта хищения в ЕНПФ 5 млрд тенге путем инвестирования в облигации ТОО "Бузгул Аурум" с последующим размещением полученных средств в БВУ. Сообщалось, что средства сразу же были списаны в счет просроченного кредита, который получил в этом банке учредитель ТОО.

Просмотров: 1164