Начальники генштабов стран Центральной и Южной Азии обсудили вопросы безопасности в регионе

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НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - В столице состоялась конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии. Представители Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, США, Таджикистана и Узбекистана обсудили ситуацию в сфере безопасности в регионе, в том числе обстановку в Афганистане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Участники конференции рассмотрели вопросы противодействия современным вызовам и угрозам, а также роль и место региональных структур, включая Организацию Договора о коллективной безопасности и Шанхайскую организацию сотрудничества, в обеспечении безопасности региона. Определены перспективы и направления сотрудничества государств Центральной и Южной Азии", - сообщили в Минобороны.

В рамках мероприятия первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов принял участие в ряде встреч со своими коллегами из Узбекистана, Пакистана, а также с командующим Центральным командованием США.

Следует отметить, что данная конференция проводится с 2015 года как в странах региона, так и за его пределами.

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