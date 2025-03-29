Началось строительство нового аэропорта в Зайсане

Фото: primeminister.kz

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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Начались строительные работы на площадке нового аэропорта в Зайсанском районе ВКО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





Проектом предусмотрено строительство аэропорта на базе бывшего военного аэродрома вблизи села Сатпай, примерно в 25 километрах от города Зайсана. Участок площадью 184,5 га был выбран с учетом географических и метеоусловий, а также логистической доступности.





Аэропорт будет оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2,2 тыс. метров, с возможностью последующего расширения. Это обеспечит прием современных воздушных судов регионального класса, таких как Bombardier Q400, ATR-72 и других аналогичных типов. Сейчас казахстанская авиакомпания прорабатывает вопрос закупа ATR-72. В состав инфраструктуры войдут рулежные дорожки, перрон на 4 воздушных судна, современный аэровокзал площадью до 4 тыс. м2 с пропускной способностью до 150 пассажиров в час, командно-диспетчерский пункт с вышкой, аварийно-спасательная служба, метеостанция и радионавигационное оборудование.





После запуска воздушной гавани планируем международные направления в Урумчи, Алтай и Канас в Китае. Зайсан станет важным звеном в развитии приграничного туризма и укреплении торговых связей. Внутренние маршруты в Астану, Алматы и Усть-Каменогорск обеспечат стабильную связь с крупнейшими городами страны, открывая новые горизонты для бизнеса и улучшая социальную мобильность населения", - отметил министр транспорта Марат Карабаев.





Перспективы региона подтверждаются динамикой турпотока. В настоящее время Зайсан посещает около 23 тыс. туристов ежегодно, но с запуском аэропорта и улучшением инфраструктуры прогнозируется рост до 136 тыс. туристов.





Марат Карабаев отметил, что создание воздушной гавани откроет дополнительные возможности для развития логистического потенциала Казахстана. Строительство аэропорта в селе Сатпай и завершение реконструкции автодороги Калбатау - Майкапшагай закладывают основу для открытия крупного логистического хаба в Зайсане. Сейчас этот вопрос казахстанская сторона обсуждает с партнерами из РФ и КНР.





Речь идет о том, что будет построен речной порт в поселке Тугыл. Будет обеспечена на первоначальном этапе автотранспортом перевозка грузов до порта Тугыл, дальше в сторону Российской Федерации будет установлено речное судоходство. Предполагается, что первоначальный объем грузов составит 2 млн тонн с увеличением до 10 млн тонн. Следующий этап, который обсуждается с представителями Китая, это четвертый железнодорожный пункт перехода, который соединит железной дорогой порт Тугыл и будет направлен на создание мультимодального логистического маршрута Китай - Казахстан - Россия с выходом на Обь и далее к Северному морю.





Кроме того, в этом году будут отремонтированы все пять вокзалов ВКО (Өскемен-1, Алтай, Күмістау, Риддер, Шемонаиха).