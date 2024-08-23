22.08.2024, 11:40 43771
Начата комплексная реконструкция Актюбинского водохранилища
Фото: gov.kz
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Актобе. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области проходит реконструкция Актюбинского водохранилища на реке Илек, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Во время паводков в этом году объект, вмещающий 245 млн кубометров воды, испытал высокую нагрузку.
Строительно-монтажные работы проходят на плотине и водопропускных сооружениях водохранилища. Кроме того, будут отремонтированы охранная сигнализация и освещение объекта, а также системы видеонаблюдения и электроснабжения. Реконструкция водохранилища будет завершена до начала паводкового периода", - сообщили в ведомстве.
По словам директора филиала "Казводхоза" Актюбинской области Рината Шауенова, Актюбинское водохранилище является стратегическим объектом.
Цель реконструкции - повышение надежности, прочности и безопасности дальнейшей эксплуатации водохранилища, недопущение аварийных ситуаций и срывов подачи воды, увеличение подачи воды на посевные площади и промышленные предприятия города Актобе", - сообщил Шауенов.
Этой весной во время паводков оба крупных водохранилища Актюбинской области заполнились почти на 100%. Уровень воды в реке Урал оставался критическим вплоть до конца мая.
В Айтекебийском районе региона прорвало дамбу плотины "Щербаковское". Под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала по факту уголовное дело в отношении строителей плотины по статье "Халатность".
По данным Ranking.kz, паводки в Казахстане обнажили проблемы, на которые власти долгое время закрывали глаза. Треть гидротехнических сооружений в стране находится в неудовлетворительном состоянии.
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23.08.2024, 10:42 3496
Трагедия на ферросплавном заводе в Караганде: спецкомиссия установила вину работодателя
Фото: Depositphotos
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Караганда. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специальная комиссия, созданная для расследования группового несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 20 июля 2024 года в Караганде на ферросплавном заводе ТОО "YDD Corporation", изучив обстоятельства происшествия, определила, что основная вина лежит на работодателе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты населения.
К такому выводу члены комиссии пришли после изучения технической документации, результатов осмотра места происшествия, опросов очевидцев, заключения экспертной организации, нормативных документов и других материалов. Было установлено, что на предприятии не были в должной мере приняты неотложные меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов, не были в должной мере созданы безопасные условия труда и элементы контроля за соблюдением работниками правил, инструкций и технологической дисциплины", - проинформировали в ведомстве.
Также члены комиссии встретились с пострадавшими и членами семей пострадавших, им разъяснены их законные права на социальную защиту в соответствии с действующим законодательством.
Результаты расследования специальной комиссии и все собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности лиц, признанных виновными в произошедшем несчастном случае.
Также комиссия постановила руководству ТОО "YDD Corporation" принять комплекс мер по устранению причин несчастного случая и предотвращения подобных ситуаций в будущем.
Согласно информации работодателя, все вопросы материального характера, касающиеся обязательств работодателя, а также оказания иной помощи близким родственникам погибших и самим пострадавшим, урегулированы.
Кроме того, работодателем была оказана безвозмездная материальная помощь близким родственникам пострадавших.
Напомним, 20 июля 2024 года в Караганде на ферросплавном заводе произошел выброс пламени, в результате которого пострадали восемь рабочих, четверо из них погибли.
23.08.2024, 10:27 7421
В Казахстане исполнен первый судебный акт о необъяснимом богатстве на сумму $10 млн
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по возврату активов вернул активы на сумму более 10 млн долларов США в доход государства, сообщили в пресс-службе комитета.
В рамках мониторинга и анализа законности источников приобретения активов субъекта закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" установлено нахождение у аффилированных с ним лиц активов необъяснимого происхождения. В текущем году Комитетом по возврату активов подан иск об обращении указанных активов на сумму более 10 млн долларов США в доход государства. В ходе судебных разбирательств ответчики не смогли доказать законность источников приобретения активов. Судом первой инстанции исковые требования Комитета по возврату активов удовлетворены полностью, постановлением судебной коллегии апелляционные жалобы ответчиков оставлены без удовлетворения", - говорится в сообщении.
По данным комитета, в рамках исполнения решения суда в доход государства обращены наличные денежные средства, дорогостоящие украшения, предметы историко-культурного наследия, корни которого, по мнению экспертов, уходят в Сакскую эпоху.
Несмотря на то что в данном случае использован принудительный механизм, стимулирование добровольного возврата активов является и остается основным принципом закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", - отметили в ведомстве.
23.08.2024, 08:53 7136
В Казахстане в 2024 году отремонтируют рекордные 12 тыс. км дорог
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство реализует масштабную госпрограмму по улучшению дорожной инфраструктуры. В частности, она направлена на развитие транспортной сети страны. В 2024 году объем дорожно-строительных работ достигнет рекордных 12 тыс. км. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Из них 8 тыс. км составляют республиканские дороги, обеспечивающие стратегически важные транспортные артерии, связывающие регионы страны. Оставшиеся 4 тыс. км приходятся на дороги местного значения.
Сообщается, что до конца года планируется завершить строительство, реконструкцию и ремонт 7 тыс. км дорог.
На сегодня, к примеру, завершается реконструкция крупных транспортных артерий, таких как Караганда - Алматы, Талдыкорган - Усть-Каменогорск и Актобе - Атырау - Астрахань. Эти проекты сократят время в пути, снизят транспортные издержки и повысят безопасность дорожного движения. Общая протяженность данных проектов - 2 тыс. км.
В Туркестанской области завершается строительство тоннеля на перевале Шакпак баба. Его длина 840 метров. Сооружение имеет огромное значение для региона, так как перевал является сложным участком транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай. В настоящее время основные строительные работы завершены, включая укладку бетона и асфальта. На данный момент ведутся пусконаладочные работы по установке систем видеонаблюдения, вентиляционного и противопожарного оборудования.
Еще одним важным объектом развития транспортной инфраструктуры является строительство автомобильного путепровода на станции Шамалган в Алматинской области. Ожидается, что открытие путепровода обеспечит безопасность и беспрепятственный проезд автотранспорта через железнодорожные пути.
На востоке Казахстана завершается строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище длиной 1316 метров. Помимо самого моста, проект включает строительство подъездных путей общей протяженностью 19 км, что позволит улучшить транспортное сообщение в Восточно-Казахстанской области. В настоящее время завершены работы по устройству 21 опоры и монтажу 20 металлических пролетов. Ведется укладка асфальтобетонного покрытия на мосту и подъездных путях.
Этот мост имеет стратегическое значение для региона, поскольку ранее жители удаленных районов были вынуждены использовать паромную переправу. Новый мост не только сократит время в пути, но и обеспечит безопасность передвижения.
Министерство транспорта РК продолжает реализацию долгосрочной стратегии по развитию дорожной инфраструктуры до 2029 года. К примеру, в эту программу включены такие перспективные проекты, как Актобе - Улгайсын, Караганды - Жезказган и строительство обхода города Сарыагаша. Все проекты будут реализованы по ЕРСМ-контрактам, предусматривающим проектирование, строительство и последующее содержание дороги одной подрядной организацией.
Кроме того, началась реконструкция автодороги Кызылорда - Жезказган, которая соединяет южные и центральные регионы Казахстана. Реконструкция предполагает комплексные работы по улучшению дорожного полотна, укреплению обочин и модернизации инфраструктуры. Этот проект позволит решить давние проблемы и обеспечит безопасное и комфортное передвижение по данной магистрали.
В рамках развития автодорожной инфраструктуры также запущена масштабная программа среднего ремонта дорог с усилением конструкции, финансируемая через БРК. Эта программа охватит 2,5 тыс. км республиканских дорог, включая участки, где ремонт не проводился более 20 лет.
В перечень проектов включены средний ремонт дорог Жезказган - Петропавловск, Кандыагаш - Шалкар - Ыргыз, Караганда - Аягоз - Бугаз и Семей - Барнаул и т.д.
22.08.2024, 09:04 50491
Президент Казахстана подписал указ о награждении шахтеров
Фото: Акорда
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня шахтера за плодотворный труд в отечественной угольной промышленности, вклад в развитие шахтного строительства группа работников отрасли награждена государственными наградами. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
В частности, кавалерами ордена "Құрмет" стали 36 шахтеров, 1 работник награжден орденом "Еңбек даңқы" ІІ степени, 27 горняков награждены орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени, медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 43 человека.
Напомним, в Казахстане в последнее воскресенье августа отмечается День шахтера. В этом году праздник выпадает на 25 августа.
22.08.2024, 08:47 51591
В правительстве рассказали о проводимой работе по увеличению самостоятельности регионов
Фото: primeminister.kz
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан предприняло ряд важных шагов, направленных на увеличение самостоятельности регионов. Этот процесс предполагает наделение местных властей большими полномочиями в области бюджетного планирования, управления инфраструктурными проектами и реализации программ социальной поддержки.
Расширение полномочий региональных органов позволит быстрее и эффективнее реагировать на запросы и потребности населения. Местные власти смогут более гибко управлять ресурсами и принимать решения, касающиеся стратегического развития своих областей. В том числе по укреплению конкурентоспособности регионов и созданию рабочих мест, развитию инфраструктуры и повышению уровня образования и здравоохранения на местах", - отметили в правительстве.
В рамках реализации действующей концепции развития местного самоуправления начато проведение прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, а также внедрение прямых выборов акимов районов в областях.
Выборы проходят поэтапно согласно истечению сроков полномочий действующих акимов. За период с июля 2021 года по март 2024 года в сельских округах избраны 2069 акимов. В пилотном режиме выборы прошли акимов 42 районов и 3 городов областного значения.
Также для самостоятельности сельских округов на четвертый уровень бюджета передано 25 видов налогов и платежей, в том числе 8 налогов (ИПН, не облагаемый у источника выплаты, налог на имущество, землю, транспорт с физических и юридических лиц, плата за размещение наружной рекламы, ЕЗН, плата за пользование земельными участками) и 17 неналоговых платежей.
Из них в 2022 году на четвертый уровень бюджета осуществлена передача поступлений по 4 платежам (ЕЗН, плата за пользование земельными участками, поступления от продажи земельных участков и плата за продажу земельных участков), по которым по итогам 2022-2023 годов поступления составили 15,9 млрд тенге.
В настоящее время ведется работа по изменению законодательной базы, в том числе предлагаются следующие новеллы:
- расширение полномочий сельского акима и его аппарата (мониторинг уличной торговли; организация работы по внешнему оформлению общественных мест; мониторинг за эксплуатацией оборудования для детских игровых площадок; оказание услуг на платной основе и др.);
- передача на IV уровень бюджета дополнительных видов налогов и плат (налог на имущество ЮЛ и ИП; лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности; плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности; плата за пользование водными ресурсами);
- расширение полномочий маслихата (мониторинг решения акиматами проблем, поднятых на встречах акимов с населением; участие депутатов в работе бюджетных комиссий акимата; инициирование уточнения бюджета по мере необходимости);
- разграничение полномочий председателя маслихата (сессии маслихата, контроль депзапросов, координация деятельности постоянных комиссий и др.) и руководителя аппарата маслихата (кадровые вопросы, дисциплинарной и конкурсной комиссий и др.);
- возможность сельскому акиму нанимать работников в рамках трудового договора согласно сдельной системе оплаты труда гражданских служащих (механизатор, сварщик, сантехник, электрик, кровельщик, юрист, бухгалтер и др.).
Кроме того, во исполнение послания президента перераспределена 21 функция правительства в центральные госорганы в соответствующих отраслях и 12 функций в сферах информатизации, защиты персональных данных, электронного документа и электронной цифровой подписи и связи - в акиматы регионов.
Также на сегодня на рассмотрении мажилиса находится ряд поправок, направленных на дальнейшую децентрализацию госуправления путем передачи порядка 38 функций в акиматы регионов и 18 функций - местным исполнительным органам районного уровня.
В целом данные меры позволят повысить ответственность первых руководителей госорганов за формирование соответствующей политики и акимов всех уровней за ее реализацию на местах, а также дадут возможность для гибкого и оперативного реагирования на вопросы местного значения", - отмечают в правительстве.
В проекте нового Бюджетного кодекса предусмотрена передача налога на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды из республиканского в местные бюджеты.
Дополнительно прорабатываются передача плат, сбор, пошлин, штрафов и других платежей с республиканского на местный уровень.
Вместе с тем приоритетную задачу региональной политики по снижению дисбалансов в качестве уровня жизни регионов планируется решать через внедрение минимальных стандартов для использования при планировании бюджета.
Для этого в рамках нового Бюджетного кодекса внедряется понятие минимальных стандартов, заложена законодательная основа для планирования расходов бюджета с учетом минимальных стандартов (сетей) социальной, инженерно-коммуникационной, транспортной и иной инфраструктуры.
Соответствующие положения также включены в проект Строительного кодекса.
При этом в дальнейшем на республиканском уровне планируется финансирование только критически важных проектов общестранового значения, а вся базовая инфраструктура будет финансироваться за счет средств МБ.
21.08.2024, 12:27 92966
Ограничения на потребительские займы и микрокредиты ввели в Казахстане
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК приняло постановление об ограничении потребительских займов и микрокредитов в Казахстане.
Установлены следующие максимальные суммы потребительских займов и микрокредитов:
- по беззалоговым банковским займам - 2 200 МРП (8 122 400 тенге);
- по банковским займам, обеспеченным залогом - без ограничений;
- по беззалоговым микрокредитам - 1 100 МРП (4 061 200 тенге);
- по микрокредитам, обеспеченным залогом - в пределах сумм, установленных Законом Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности": предоставляемых ломбардами - до 8 000 МРП (29 536 000 тенге), микрофинансовыми организациями - до 20 000 МРП (73 840 000 тенге).
Нововведения позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы, что будет способствовать росту долговой нагрузки и закредитованности населения", - отметили в АРРФР.
Также в Казахстане введут ограничение общего долга по всем кредитам заемщика в зависимости от его годового дохода.
Коэффициент долга к доходу заемщика рассчитывается как отношение общей задолженности по всем кредитам к годовому доходу заемщика, что позволит ограничить совокупную задолженность по всем кредитам заемщика в зависимости от его годового дохода", - сообщили в Агентстве.
Какие еще меры приняты для снижения закредитованности населения:
- финансовым организациям запрещено выдавать электронные займы и онлайн микрокредиты без проведения биометрической идентификации клиента;
- банки и МФО не могут начислять вознаграждение после 90 дней просрочки по всем действующим (непогашенным) потребительским кредитам;
- гражданам, призванным на срочную воинскую службу, будет предоставляться отсрочка по банковским займам и микрокредитам в автоматическом режиме на срок службы и 60 дней после демобилизации без начисления вознаграждения.
Ранее казахстанцам запретили оформлять кредиты без согласия супругов.
21.08.2024, 08:20 103856
Cпецвыплаты в размере порядка 208 тыс. тенге получат более 9 тыс. казахстанцев
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года для реализации системных мер по повышению социальной защищенности работников, занятых во вредных условиях труда, в Казахстане внедрена специальная социальная выплата. Обязательными условиями для назначения спецвыплаты являются достижение 55-летнего возраста и наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ не менее 7 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
На сегодняшний день 9145 гражданам, длительное время проработавшим во вредных условиях труда, назначена специальная социальная выплата на сумму 1,7 млрд тенге. Выплата производится из 4 источников - республиканского бюджета, Единого накопительного пенсионного фонда, от работодателя и компании по страхованию жизни", - проинформировали в правительстве.
Наибольшее количество обратившихся за назначением спецвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (1696 человек), Костанайской (1180 человек), Восточно-Казахстанской (1132 человека), Павлодарской (1015 человек), Актюбинской (599 человек), Акмолинской (566 человек) областях и области Абай (505 человек).
Средний размер спецвыплаты составляет порядка 208 тыс. тенге. Работники могут перейти на работу с менее вредными условиями труда, при этом продолжая получать как заработную плату, так и специальную выплату. Либо они могут выйти на отдых, получая выплату до назначения пенсии", - пояснили в правительстве.
Отмечается, что спецвыплата будет осуществляться до пенсионного возраста. После выхода на пенсию дополнительно к выплатам из ЕНПФ указанным лицам будут назначены государственная базовая и солидарная пенсии.
20.08.2024, 20:36 138056
В Мангистауской области подрядчик не выполнил обязательства по строительству газопровода
После вмешательства прокуратуры подрядчик выплатил неустойку в 11 млн тенге
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Актау. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Бейнеуского района в рамках анализа в сфере государственных закупок выявлены нарушения в деятельности районного отдела ЖКХ, сообщает пресс-служба прокуратуры Мангистауской области.
Между отделом ЖКХ и ТОО "Арай-НС" заключен договор государственных закупок по строительству газопоровода в селе Бейнеу. Однако подрядчик не выполнил свои обязательства в установленный договором срок.
По иску прокурора специализированным межрайонным экономическим судом Мангистауской области ТОО "Арай-НС" признано недобросовестным участником госзакупок, а в пользу государства взыскана неустойка на сумму более 11 млн тенге.
Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов будет в режиме реального времени проверять процесс государственных закупок.
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