Надо идти опытом развитых стран - Ашимбаев об эвтаназии бродячих животных
Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев ответил на вопросы журналистов о недавнем введении эвтаназии бродячих животных, передает корреспондент агентства.
Представители СМИ спросили главу сената, почему вопреки закону об ответственном обращении с животными власти ввели эвтаназию бродячих животных.
Если закон не работает, надо нам всем, и акимам, и парламентариям, в этом разбираться. Просто сложить руки и сказать, что закон не работает, мы бессильны - это пассивная позиция. Мы должны обеспечить выполнение и реализацию этого закона. Это ответственность акимов, министров, парламентариев, и, наверное, здесь роль гражданского общества тоже есть", - прокомментировал Ашимбаев.
По его словам, действовать нужно в соответствии с международным правом. В Казахстане должны учесть опыт наиболее развитых в этом плане стран и какие-то нормы адаптировать для себя.
Нам не надо что-то выдумывать. Нам надо посмотреть, как другие страны, где принципы гуманного отношения действуют, используют эти принципы. Надо идти опытом развитых стран", - дополнил спикер сената.
Ранее планируемые меры по убийству бродячих животных прокомментировал глава Минэкологии.
Напомним, зоозащитники высказались против принятия данных мер. По информации портала Informburo, депутаты, выступившие инициаторами поправок, в январе посетили с волонтерами столичный приют для животных для ознакомления с условиями их содержания. Зоозащитники ожидали поддержки от депутатов, однако оказалось, что в парламенте решили усыпить всех собак, содержащихся в приюте.
Как рассказала руководитель фонда "Стоп отлов" Мария Гребенкина, до передачи питомника для собак и кошек в доверительное управление фонду было большое финансирование из бюджета, в том числе и на лечение животных. Однако сейчас по неясным причинам финансирование планируют прекратить. В общественном фонде "Добрый город" Караганды заявили о нагнетании социального напряжения и разжигании ненависти к животным со стороны правительства.
Напомним, в начале марта в Мангистауской области близ села Батыр был обнаружен собачий могильник, куда вместе с трупами сбросили живых собак.
Ранее в социальных пабликах распространялось видео сожжения трупов бродячих собак. На видео житель одного из поселков, показывая на черный дым, рассказывает, что таким образом избавляются от убитых животных. Между тем они, жители этого района, мучаются от неприятного запаха.