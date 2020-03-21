Нур-Султан. 20 марта. Kazakhstan Today - Находящихся за рубежом казахстанских туристов вернут на родину не за счет государства, передает Kazakhstan Today.

Мы должны обеспечить возврат более 5 тыс. казахстанских туристов, находящихся за рубежом. В условиях масштабного сокращения рейсов по всему миру принимаются беспрецедентные меры по их вывозу чартерными рейсами. Подчеркиваю, это не за счет государства. Только до 23 марта запланировано 18 рейсов по возврату более 4 тыс. казахстанских туристов", - сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

По последним данным, в Казахстане подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса , из них в Алматы - 22 случая, в Нур-Султане - 25 случаев, в Караганде - 2 случая.

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