Налоговый кодекс и парламентская дипломатия: председатель мажилиса отчитался перед Токаевым

Фото: Акорда

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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о текущих итогах деятельности палаты, - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о текущих итогах деятельности палаты, сообщает Акорда.





В частности, председатель мажилиса сообщил о результатах первого чтения проекта нового Налогового кодекса и работе по законодательному обеспечению поручений президента, данных на заседании Национального курултая в Бурабае.





Как рассказали Касым-Жомарту Токаеву, проведены пленарные заседания по рассмотрению государственными органами обращений граждан, поступивших в ходе выездов депутатов в регионы, а также по вопросам реализации политических реформ президента.





Главе государства также представили информацию об осуществлении проектов партии AMANAT - "Қарызсыз қоғам", "Ауыл аманаты", "Жер аманаты", "Школа акимов".





Кроме того, Ерлан Кошанов доложил о результатах парламентской дипломатии. В частности, делегация парламента приняла участие в 150-й Ассамблее межпарламентского союза в Ташкенте, где представила информацию о реализации реформ главы государства по обеспечению социальной справедливости. Активная работа ведется и по линии парламентской Ассамблеи ОДКБ, ТюркПА, МПА СНГ и других межпарламентских организаций.



