Нам нужен качественный рывок - Токаев

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось пятое заседание Высшего cовета по реформам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В повестку дня мероприятия вошли пять вопросов. Заслушав доклады участников, президент подробно остановился на перспективах дальнейшей разработки стратегии реформ. По каждому из выступлений глава государства дал конкретные замечания и поручения, сообщает пресс-служба Акорды.

В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на недопустимость нагромождения и дублирования национальных проектов, которые должны быть сфокусированы на решении узловых задач, требующих концентрации усилий и ресурсов "здесь и сейчас".

Важно иметь четкую методологическую базу отбора проектов. Эта база должна учитывать комплексный социально-экономический эффект того или иного нацпроекта, быть понятной, и, конечно же, несубъективной", - считает глава государства.

Президент подчеркнул, что нацпроекты должны быть обеспечены всеми ресурсами и иметь безусловный приоритет при получении бюджетного финансирования.

Глава государства также высказался о национальном проекте по развитию АПК до 2026 года. По его мнению, документ является очень обширным, так как в него включены все направления отрасли и приведены все возможные меры как системного, так и реализационного характера. При этом он предложил часть направлений включить в Концепцию развития АПК. В то же время, как считает глава государства, нацпроект должен быть абсолютно прикладным, с фокусом на решение узловых аспектов развития. В целом он одобрил базовые подходы к реформированию АПК. По итогам обсуждения Правительству поручено доработать проект.

Оценивая представленный доклад о регулировании "с чистого листа", Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что стране нужен сильный, конкурентоспособный частный бизнес, способный стать основой национальной экономики и благосостояния граждан.

Закладываемые в проект закона нормы должны быть реально работающими. Нельзя допускать выхолащивания, компромиссов, устраивающих регуляторов, но делающих бессмысленной и формальной саму реформу", - сказал глава государства.

Говоря о правовых реформах, президент указал на важность последовательной и системной модернизации судебной системы в целях обеспечения беспристрастного и справедливого правосудия.

Это важнейший критерий правового государства, базис-инвестиционной привлекательности, обеспечения охраны права частной собственности. Новые подходы к реформированию судебной системы должны обеспечить дальнейшее укрепление независимости судей, укрепить доверие общества к судам, стимулировать привлечение к отправлению правосудия новых профессиональных кадров, повысить удобство и эффективность судебного процесса", - считает он.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что выработанные инструменты позволяют привлекать в судейскую профессию сильных юристов и специалистов по отдельным отраслям права.

Как считает президент, проработка этих вопросов в парламенте должна быть открытой и всесторонней, с привлечением общественности и представителей юридического сообщества. Он поручил принять соответствующий законопроект в текущем году.

Эта реформа очень важная, по сути дела, это приоритетное направление всей работы, направленной на трансформацию Казахстана в современное и эффективное государство", - убежден он.

Глава государства также высказался о реформе уголовного процесса, подчеркнув приоритетность работы по обеспечению защиты конституционных прав граждан.

Для этого должны быть созданы условия реальной состязательности прокуроров и адвокатов в суде, расширены возможности для обжалования судебных решений, обеспечена единообразная судебная практика. Итоговый судебный вердикт должен быть понятен как участникам процесса, так и обществу в целом", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что все изменения в политической, судебной, экономической и социальных сферах необходимо грамотно доводить до иностранных партнеров. Данную работу поручено координировать специальному представителю по международному сотрудничеству Ержану Казыхану.

Кроме того, глава государства затронул проблему инвестиционных споров. В данном контексте он поручил правительству до 1 августа текущего года тщательно рассмотреть вопросы, которые поднял в своем докладе Сэр Сума Чакрабарти. Координация данной работы возложена на Администрацию Президента.

В завершение Касым-Жомарт Токаев отметил, что предстоит большая продуктивная работа по трансформации и модернизации Казахстана.

Нам нужен качественный рывок, а значит нужна слаженная и эффективная работа, к чему я всех призываю", - заявил глава государства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства