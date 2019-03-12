Наркодилерство можно приравнять к террористической деятельности - Токаев

Астана. 20 декабря. Kazakhstan Today - Наркодилерство можно приравнять к террористической деятельности, считает спикер сената Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.





Сегодня на пленарном заседании палаты одобрен проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров". Этот документ, в частности, позволит правительству РК оперативно вводить запрет на новые виды синтетических наркотиков и тем самым более эффективно противодействовать их распространению.





Как отметил Токаев, сенаторам необходимо добиваться ужесточения судебного преследования в отношении распространителей наркотиков.





Вплоть до, может быть, пожизненного заключения. Или еще более сурового наказания, поскольку это уже соприкасается с национальными интересами государства и может быть приравнено к террористической деятельности", - подчеркнул председатель сената.





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