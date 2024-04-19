Насильникам детей хотят ограничить въезд в Казахстан: проект закона вернули в мажилис

В ходе рассмотрения закона в сенате внесли ряд поправок

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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента вернули закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы" в мажилис.





Согласно заключению комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, закон, инициированный депутатами парламента, направлен на совершенствование законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы.





Сообщается, что в ходе рассмотрения закона в сенате внесены поправки, предусматривающие:





по части второй статьи 428-1 УК РК исключаются альтернативные виды наказания с ужесточением уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет в случае совершения преступления лицом, с использованием своего служебного положения (сотрудники уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, следственных изоляторов, изоляторов временного содержания);

в связи с введением уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение систем видеонаблюдения вносятся поправки в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан в части введения понятия системы видеонаблюдения;

в связи с включением в закон РК "О миграции населения" самостоятельной главы о государственном контроле за соблюдением требований законодательства, отдельные нормы закона приведены в соответствие с нормами Предпринимательского кодекса РК и закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса".





Также внесены ряд изменений, связанных с обеспечением внутренней согласованности норм статей закона и недопущения правовой коллизии.



