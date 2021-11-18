Насильникам детей и террористам запретят въезд в Казахстан

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан взяли в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам депутата Снежанны Имашевой, законопроект направлен на совершенствование законодательства, касающегося вопросов миграции.

Законопроект предусматривает определение порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере миграции, ограничения въезда, получения гражданства нашей страны осужденными за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, запрет на въезд в страну иностранцев, причастных к экстремистской или террористической деятельности", - пояснила она.

Поправки также коснутся вопроса использования документов с истекшим сроком действия, порядка действий в чрезвычайных ситуациях и других вопросов.

В ходе пленарного заседания мажилисмены также одобрили законопроект о ратификации Соглашения Казахстана с Россией о реализации проекта "Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений". В соответствии с документом предусматривается производство по инновационным технологиям минеральных удобрений и индустриальных продуктов до 1 млн тонн, а также создание не менее 1 200 новых рабочих мест. В целях создания предприятия с полным производственным циклом от добычи местного сырья до выпуска экспортоориентированной продукции планируется применение льгот, мер поддержки и преференций для реализации данного проекта.

Во втором чтении депутаты одобрили конституционные поправки в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" и сопутствующий к ним законопроект. В этом ряду также законодательные новшества по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом.

Также во втором чтении одобрен проект закона "О промышленной политике" с сопутствующими поправками и новшества, предлагаемые депутатами в налоговое законодательство.

Законопроектом "О промышленной политике", в частности, предусматриваются нормы по формированию ежегодного Национального доклада о состоянии промышленности как основного инструмента формирования промышленной политики в стране, рассказали в пресс-службе мажилиса.

Кроме того, планируется установить критерии отбора товаров для включения в перечень приоритетных товаров, производство которых будет определять долгосрочную конкурентоспособность национальной экономики и меры государственного стимулирования.

Также закрепляются принципы законности, равенства, транспарентности и взаимной ответственности государства и бизнеса при определении встречных обязательств с учетом направленности на повышение производительности труда и продвижение товаров на экспорт.

Вводятся нормы по обеспечению отечественным сырьем предприятий обрабатывающей промышленности на принципах соблюдения баланса интересов производителей и переработчиков сырья, увеличения объема производства продукции и расширения номенклатуры производимой продукции.

Законодательными поправками в налоговое законодательство, в частности, уточняется понятие "жилище": "единственное жилище физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой", рассматриваемое при предоставлении рассрочки по уплате налогов.