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Насильникам детей и террористам запретят въезд в Казахстан

17.11.2021, 12:48 43876
Насильникам детей и террористам запретят въезд в Казахстан
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан взяли в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам депутата Снежанны Имашевой, законопроект направлен на совершенствование законодательства, касающегося вопросов миграции. 
 

Законопроект предусматривает определение порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере миграции, ограничения въезда, получения гражданства нашей страны осужденными за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, запрет на въезд в страну иностранцев, причастных к экстремистской или террористической деятельности", - пояснила она. 

 
Поправки также коснутся вопроса использования документов с истекшим сроком действия, порядка действий в чрезвычайных ситуациях и других вопросов.
 
В ходе пленарного заседания мажилисмены также одобрили законопроект о ратификации Соглашения Казахстана с Россией о реализации проекта "Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений". В соответствии с документом предусматривается производство по инновационным технологиям минеральных удобрений и индустриальных продуктов до 1 млн тонн, а также создание не менее 1 200 новых рабочих мест. В целях создания предприятия с полным производственным циклом от добычи местного сырья до выпуска экспортоориентированной продукции планируется применение льгот, мер поддержки и преференций для реализации данного проекта. 
 
Во втором чтении депутаты одобрили конституционные поправки в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" и сопутствующий к ним законопроект. В этом ряду также законодательные новшества по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом.
 
Также во втором чтении одобрен проект закона "О промышленной политике" с сопутствующими поправками и новшества, предлагаемые депутатами в налоговое законодательство. 
 
Законопроектом "О промышленной политике", в частности, предусматриваются нормы по формированию ежегодного Национального доклада о состоянии промышленности как основного инструмента формирования промышленной политики в стране, рассказали в пресс-службе мажилиса. 
 
Кроме того, планируется установить критерии отбора товаров для включения в перечень приоритетных товаров, производство которых будет определять долгосрочную конкурентоспособность национальной экономики и меры государственного стимулирования. 
 
Также закрепляются принципы законности, равенства, транспарентности и взаимной ответственности государства и бизнеса при определении встречных обязательств с учетом направленности на повышение производительности труда и продвижение товаров на экспорт. 
 
Вводятся нормы по обеспечению отечественным сырьем предприятий обрабатывающей промышленности на принципах соблюдения баланса интересов производителей и переработчиков сырья, увеличения объема производства продукции и расширения номенклатуры производимой продукции. 
 
Законодательными поправками в налоговое законодательство, в частности, уточняется понятие "жилище": "единственное жилище физического лица, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой", рассматриваемое при предоставлении рассрочки по уплате налогов. 
 

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В Мангистауской области ряд госслужащих привлекли к ответственности за деятельность подчиненных

17.11.2021, 19:55 62857
АКТАУ. 17 НОЯБРЯ - За коррупционные действия подчиненных к дисциплинарной ответственности привлечен ряд руководителей государственных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В целях недопущения повторных правонарушений на основании норм статьи 200 УПК РК, в государственные органы и организации внесено 33 представления. В организациях, где совершены преступления, к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, сообщает "Лада".
 

Заместитель руководителя управления полиции Актау получил выговор за превышение должностных полномочий подчиненным сотрудником. Аналогично начальник областного департамента по делам обороны привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора и заместителю начальника объявлено предупреждение о неполном соответствии за превышение должностных полномочий подчиненным. Также заместитель начальника Бейнеуского районного отдела полиции привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии за превышение должностных полномочий и получение взятки подчиненным", - сообщил первый заместитель руководителя департамента антикоррупционной службы по Мангистауской области Куаныш Мырзагали.

 
Он напомнил, что теперь политические служащие обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчинёнными коррупционного преступления.
 

Первый руководитель подает в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчинённого", - сказал Куаныш Мырзагали.

 

Исекешев принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ

17.11.2021, 19:44 67366
Исекешев принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ
Фото: Акорда
МОСКВА. 17 НОЯБРЯ - 17 ноября в Москве помощник президента Республики Казахстан - секретарь Совета безопасности Асет Исекешев принял участие в IX встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе форума был обсужден широкий круг актуальных вопросов регионального взаимодействия в условиях современных вызовов стабильности и безопасности на пространстве СНГ, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В частности, стороны рассмотрели потенциальные угрозы, связанные с развитием ситуации в Афганистане, включая распространение экстремизма и терроризма, рост трансграничной преступности, незаконной миграции, наркотрафика.
 
Состоялся обмен мнениями о направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в сфере регулирования миграции, гражданской защиты и реагирования на ЧС, противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
 
Также в повестку дня были вынесены меры по снижению угроз биологической безопасности, в том числе сопряженных с связанных с использованием биотехнологий.
 
В своем выступлении Асет Исекешев отметил необходимость согласованных действий, направленных на стабилизацию ситуации в Афганистане, предотвращение острого гуманитарного кризиса и связанного с этим комплекса угроз.
 
Секретарь Совета Безопасности Казахстана подчеркнул растущую значимость практической деятельности по обеспечению экологической и водно-энергетической безопасности в нашем регионе, учитывая, что водные ресурсы становятся одним из ключевых факторов национальной безопасности. Также была отмечена необходимость обновления подходов в сфере прогнозирования чрезвычайных ситуаций, характер которых претерпевает серьезные изменения. 
 
Асет Исекешев обратил внимание на важность скоординированных действий по предупреждению биологических рисков, в связи с чем возрастает актуальность реализации инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международного агентства по биологической безопасности.
 

Президент дал ряд поручений по проектам АО "Самрук-Казына".

17.11.2021, 18:51 74359
Президент дал ряд поручений по проектам АО "Самрук-Казына".
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства был проинформирован об основных производственных показателях и финансовых результатах деятельности фонда с начала текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Как доложил Алмасадам Саткалиев, по итогам 10 месяцев 2021 года группа компаний "Самрук-Казына" получила доход на уровне 8981 миллиарда тенге, что на 20% выше запланированного. Операционная прибыль составила 1256 миллиардов тенге, что выше прошлогодних итогов более чем в 2 раза. Этому способствовали цены на нефть, увеличение дохода от грузовых перевозок, рост транзита и другие производственные показатели. 
 
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по проектам АО "Самрук-Казына".
 

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