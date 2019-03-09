Назарбаев дал интервью ВГТРК

Астана. 22 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалам Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, передает Kazakhstan Today.





Отвечая на вопросы журналиста, глава государства подробно остановился на ключевых вопросах международной и региональной повестки дня, а также приоритетных направлениях сотрудничества между Казахстаном и Российской Федерацией. В ходе беседы президент Казахстана также рассказал об основных итогах государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы жол" и отдельно остановился на преимуществах сопряжения ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь", сообщает пресс-служба Акорды.





Кроме того, Нурсултан Назарбаев ответил на ряд личных вопросов, а также поделился своим видением дальнейших перспектив развития глобального миропорядка.





Телевизионная трансляция интервью планируется в начале декабря текущего года в эфире телеканалов "Россия-1" и "Россия-24".





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