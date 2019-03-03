Астана. 2 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил посла в Алжире и Тунисе, передает Kazakhstan Today.



Указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Исагалиев Арман Кайратович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Алжирской Народно-Демократической Республике, Республике Тунис по совместительству, сообщили в пресс-службе Акорды.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства