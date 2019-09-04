Назарбаев обсудил с Ермекбаевым сокращение числа руководящих должностей в структуре Минобороны

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев принял министра обороны Нурлана Ермекбаева, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы Елбасы было доложено о проводимой работе по укреплению обороноспособности страны, повышению боевой готовности частей и соединений Вооруженных сил. Кроме того, Нурсултан Назарбаев был проинформирован о масштабных учениях, проведенных за прошедший период и планируемых до конца текущего года", - пишет портал elbasy.kz .

Во время встречи особое внимание было уделено результатам работы по сокращению количества руководящих должностей и оптимизации структуры управления.

Первый Президент Казахстана поручил обеспечить качественное проведение в столице в следующем году Военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества.

Вместе с тем Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность обеспечения качественной работы отечественной оборонной промышленности в интересах Министерства обороны.

В свою очередь, Нурлан Ермекбаев доложил о реализации программ строительства и развития Казахстанской армии. По его информации, в настоящее время продолжается принятие на вооружение современных образцов и систем военной техники, совершенствуется система всестороннего обеспечения Вооруженных сил, принимаются меры по безопасному хранению боеприпасов.

Перед нами стоит задача формирования боеспособной армии на основе новой концепции. События в Арыси показали, что в Вооруженных силах накопились серьёзные проблемы. Нужно, наконец, упорядочить все военные расходы, укрепить финансовую и общую дисциплину в армии. В то же время следует повышать престиж военной службы, материальное оснащение вооруженных сил. Укомплектованная профессионально подготовленными, преданными Родине офицерскими кадрами и военнослужащими, наша армия должна быть готова к отражению угроз безопасности страны в новых геополитических реалиях", - сказал президент.

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