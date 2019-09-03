Токаев поручил в рамках реформы МВД реорганизовать Комитет административной полиции

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Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана назвал реформу правоохранительной системы страны одной из самых актуальных задач, передает Kazakhstan Today.

Образ полиции как силового инструмента государства будет постепенно уходить в прошлое, она станет органом по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности. На первом этапе необходимо до конца 2020 года реорганизовать работу Комитета административной полиции. Это нужно сделать качественно и без кампанейщины", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что эффективность работы полицейских зависит от престижа самой полицейской службы и сообщил, что на реформу МВД в течение трех следующих лет будет направлено 173 млрд тенге.

Эти средства пойдут на повышение заработной платы, аренду жилья, создание современных фронт-офисов полиции по принципу ЦОНов. Особое внимание будет обращено на вопросы защиты граждан от природных явлений и техногенных аварий, которые, к сожалению, стали частым явлением не только в нашей стране, но и во всем мире. В этой сфере должны работать профессиональные кадры", - сказал Токаев и поручил правительству повысить оклады сотрудников гражданской защиты.

На эти цели, по словам главы государства, направят порядка 40 млрд тенге в рамках средств, выделяемых на реформу МВД.

Перед нами стоит задача формирования боеспособной армии на основе новой концепции. События в Арыси показали, что в Вооруженных силах накопились серьёзные проблемы. Нужно, наконец, упорядочить все военные расходы, укрепить финансовую и общую дисциплину в армии. В то же время следует повышать престиж военной службы, материальное оснащение вооруженных сил. Укомплектованная профессионально подготовленными, преданными Родине офицерскими кадрами и военнослужащими, наша армия должна быть готова к отражению угроз безопасности страны в новых геополитических реалиях", - сказал президент.

Напомним, сегодня Токаев впервые в качестве президента Республики Казахстан выступил с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента

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