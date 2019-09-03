Система Orphus

Токаев поручил в рамках реформы МВД реорганизовать Комитет административной полиции

02.09.2019, 14:56 18577
Токаев поручил в рамках реформы МВД реорганизовать Комитет административной полиции
фото: otyrar.kz
Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана назвал реформу правоохранительной системы страны одной из самых актуальных задач, передает Kazakhstan Today.
 

Образ полиции как силового инструмента государства будет постепенно уходить в прошлое, она станет органом по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности. На первом этапе необходимо до конца 2020 года реорганизовать работу Комитета административной полиции. Это нужно сделать качественно и без кампанейщины", - сказал глава государства.

 
Он подчеркнул, что эффективность работы полицейских зависит от престижа самой полицейской службы и сообщил, что на реформу МВД в течение трех следующих лет будет направлено 173 млрд тенге.
 

Эти средства пойдут на повышение заработной платы, аренду жилья, создание современных фронт-офисов полиции по принципу ЦОНов. Особое внимание будет обращено на вопросы защиты граждан от природных явлений и техногенных аварий, которые, к сожалению, стали частым явлением не только в нашей стране, но и во всем мире. В этой сфере должны работать профессиональные кадры", - сказал Токаев и поручил правительству повысить оклады сотрудников гражданской защиты. 

 
На эти цели, по словам главы государства, направят порядка 40 млрд тенге в рамках средств, выделяемых на реформу МВД.
 

Перед нами стоит задача формирования боеспособной армии на основе новой концепции. События в Арыси показали, что в Вооруженных силах накопились серьёзные проблемы. Нужно, наконец, упорядочить все военные расходы, укрепить финансовую и общую дисциплину в армии. В то же время следует повышать престиж военной службы, материальное оснащение вооруженных сил. Укомплектованная профессионально подготовленными, преданными Родине офицерскими кадрами и военнослужащими, наша армия должна быть готова к отражению угроз безопасности страны в новых геополитических реалиях", - сказал президент.

 
Напомним, сегодня Токаев впервые в качестве президента Республики Казахстан выступил с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая