Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Кодекс о таможенном регулировании, передает Kazakhstan Today.

Глава государства подписал Кодекс Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", направленный на совершенствование системы таможенного регулирования, сообщила пресс-служба Акорды.

Также президент Казахстана подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования". Документ направлен на приведение законодательства в соответствие с Кодексом Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан".

Тексты Кодекса и закона публикуются в печати.

Как сообщалось ранее, Кодекс о таможенном регулировании регламентирует положения о таможенных платежах, налогах, специальных антидемпинговых, компенсационных пошлинах, а также нормы по исчислению таможенных платежей, возникновению и прекращению обязанности по уплате, срокам уплаты таможенных пошлин и налогов, обеспечению исполнения обязанности по их уплате и взысканию.

По информации сената РК, также кодекс регулирует порядок совершения таможенных операций, связанных с прибытием и убытием товаров на таможенную территорию ЕАЭС, подачей и отзывом таможенной декларации, выпуском товаров.

Вместе с тем регламентируются таможенные процедуры. Устанавливаются особенности порядка и условий перемещения через таможенную границу ЕАЭС таких категорий товаров, как транспортные средства международной перевозки, международные почтовые отправления, товары, перемещаемые трубопроводным транспортом и линиями электропередач, и другие.

В рамках проекта Кодекса определены случаи освобождения декларанта от административной ответственности, регламентирован таможенный контроль, вводятся нормы, касающиеся деятельности лиц в сфере таможенного дела и уполномоченных экономических операторов.

Предусматриваются новые приоритетные направления в сфере таможенного регулирования, в том числе возможность подачи таможенной декларации в электронном виде без представления таможенному органу соответствующих документов; уплата таможенных платежей путем внесения авансовых платежей; использование механизма "единого окна" информационного взаимодействия государственных органов.

Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования" вносятся поправки в 35 законодательных актов.

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