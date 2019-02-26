Назарбаев подписал указ о дальнейшем совершенствовании системы госуправления Казахстана

Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.



В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Реорганизовать:



1) Министерство общественного развития Республики Казахстан путем его преобразования в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в сфере информации от Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан;



2) Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан путем его преобразования в Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в сфере связи, информатизации, "электронного правительства", развития государственной политики в сфере оказания государственных услуг от Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.



2. Упразднить Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан.



3. Определить реорганизованные государственные органы правопреемниками прав и обязательств упраздняемого и реорганизуемых государственных органов в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.



4. Правительству Республики Казахстан обеспечить:



1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности реорганизуемых и упраздняемого государственных органов и подведомственных им организаций;



2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.



5. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующие изменения:



в пункте 1:



строки:



"Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;



Министерство общественного развития Республики Казахстан;"



изложить в следующей редакции: "Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;



Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан;";



строку "Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан" исключить.



6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.



7. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства