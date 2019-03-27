Назарбаев поговорил по телефону с Порошенко

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Первый президент РК Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Акорды, в ходе беседы президент Украины подчеркнул историческую роль Нурсултана Назарбаева в развитии казахстанско-украинских отношений и укреплении дружбы между народами двух стран.

Нурсултан Назарбаев и Петр Порошенко договорились о продолжении регулярных контактов в будущем", - отметили в пресс-службе.

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