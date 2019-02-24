Назарбаев попросил КС растолковать статью Конституции о прекращении полномочий президента

Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Нурсултан Назарбаев направил обращение в Конституционный совет, передает Kazakhstan Today.

Конституционным советом Республики 4 февраля 2019 года принято к производству обращение президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе КС.

По информации ведомства, в соответствии с Конституционным законом "О Конституционном совете Республики Казахстан" начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного совета, на котором указанное обращение будет рассмотрено по существу.

Отметим, что пункт 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан гласит: "Полномочия Президента Республики прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного Президента Республики, а также в случае досрочного освобождения или отрешения Президента от должности либо его кончины. Все бывшие Президенты Республики, кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-Президента Республики Казахстан".

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